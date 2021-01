J

immy Greaves et Ron Flowers, les derniers membres survivants de l’équipe anglaise vainqueur de la Coupe du monde 1966, ont tous deux reçu un MBE dans la liste des honneurs du Nouvel An.

Greaves, qui a eu 80 ans en février, a marqué 44 fois en 57 apparitions pour son pays, mais une blessure lors du dernier match de groupe de la finale de 1966 l’a conduit à perdre sa place dans l’équipe face à Sir Geoff Hurst, qui a ensuite marqué un triplé lors de la victoire finale contre l’Allemagne de l’Ouest alors que Greaves regardait depuis la ligne de touche.

Jusqu’en 2017, Greaves détenait le record du plus grand nombre de buts en carrière marqués dans les cinq meilleures ligues européennes – 366 – avec la superstar portugaise Cristiano Ronaldo, l’homme qui l’a finalement dépassé.

Il a rejoint l’AC Milan juste avant l’abolition du salaire maximum en Angleterre en 1961, mais bien qu’il continue de marquer des buts à un rythme impressionnant, il ne s’est pas installé en Italie et est retourné en Angleterre avec Tottenham avant la fin de l’année.

Il est devenu l’un des plus grands de tous les temps des Spurs et détient le record du club avec 268 buts, remportant la FA Cup en 1962 et 1967 et la Coupe des vainqueurs de coupe d’Europe en 1963, la même année où le club a terminé deuxième de l’ancienne première division. .

Il a déménagé à West Ham dans le cadre d’un accord d’échange avec feu Martin Peters en 1970, mais il a commencé à lutter contre l’alcoolisme.

Greaves a vaincu sa dépendance et a poursuivi sa carrière en tant qu’expert et a co-présenté le spectacle Saint & Greavsie aux côtés de son ancien pro Ian St John entre 1985 et 1992.

Greaves a été victime d’un accident vasculaire cérébral en mai 2015 qui l’a laissé en fauteuil roulant et avec de graves troubles de l’élocution.

Flowers, 86 ans, était un membre non-joueur de l’équipe de 1966. Il a remporté 49 sélections pour son pays et a passé l’essentiel de sa carrière professionnelle avec les Wolves.

Reportage supplémentaire de Press Association.