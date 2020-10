La star de Counting On Jinger (Duggar) Vuolo s’est assurée que les critiques qui la poursuivraient pour avoir bu du café pendant la grossesse savaient que sa boisson ne contenait pas de caféine. La star de télé-réalité a partagé un selfie avec un Starbucks Pumpkin Spice Latte à la main alors qu’elle célébrait la saison d’automne. Vuolo et son mari, Jeremy Vuolo, attendent leur deuxième enfant. Les deux sont également parents de sa fille Felicity, 2 ans.

“Bonne journée avec un latte à la citrouille et aux épices à la main. Ce sont les petites choses”, a écrit Vuolo dans la légende du selfie. Elle a cherché à devancer les critiques en ajoutant le hashtag «oui, c’est décaféiné» pour faire savoir aux gens qu’elle ne buvait pas une tasse entièrement caféinée. Les commentaires de Vuolo ont toujours suscité une discussion parmi les fans. «Même si ce n’est pas décaféiné, vous avez le droit à la caféine pendant la grossesse», a écrit une personne. Ce message a conduit à un débat, certains fans affirmant qu’un peu de caféine était ok. “Wow … regardez toutes ces personnes diplômées en médecine qui ont répondu à votre commentaire”, a écrit une personne. “J’ai bu une tasse de café par jour pendant mes deux grossesses! J’ai sorti deux enfants en bonne santé!”

En août, la revue BMJ a publié une nouvelle étude conseillant aux femmes d’éviter complètement de boire de la caféine pendant la grossesse. Cependant, certains chercheurs non impliqués dans l’étude ont déclaré à CNN que boire de la caféine avec modération était toujours acceptable. «Notre avis reste qu’une consommation modérée de caféine, inférieure à 200 mg par jour, ne semble pas être un facteur majeur de fausse couche ou de naissance prématurée», Dr Christopher Zahn, vice-président des activités de pratique de l’American College of Obstetricians and Gynecologists , a déclaré à CNN.

Le Royal College of Obstetricians and Gynecologists du Royaume-Uni a publié une déclaration similaire à celle de Zahn. “(Le) conseil de limiter la consommation de caféine à 200 milligrammes (mg) par jour – l’équivalent de deux tasses de café instantané – tient toujours”, a déclaré le Dr Daghni Rajasingam, porte-parole du Royal College of Obstetricians and Gynecologists. CNN. “Cet article ne remplace pas toutes les autres preuves qui ont montré qu’un apport limité de caféine est sans danger pour la majorité des femmes enceintes.”

Presque tout ce que font les Duggars suscite des débats en ligne, y compris ce qu’ils boivent. En septembre, la sœur de Vuolo, Jill (Duggar) Dillard, a choqué ses partisans lorsqu’elle a bu une boisson alcoolisée lors d’une soirée avec son mari Derick Dillard. Les règles strictes de la famille Duggar interdisent aux enfants Duggar de boire, mais Dillard s’est écarté de certaines règles familiales depuis son départ de Counting On. Après que sa boisson alcoolisée ait fait sensation, Dillard en a plaisanté dans un post de suivi lui montrant avec une tasse de café. “Oh, et comme il semble que vous êtes tous intéressés par mon choix de boissons récemment (lol article récent) … oui, c’était un café REGULIER (c’est-à-dire un café complet) au chocolat blanc moka avec du lait de coco”, a écrit Dillard.