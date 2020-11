Alors que de nombreuses célébrités partageaient des photos de costumes effrayants ce week-end, la star de Counting On Jinger (Duggar) Vuolo avait quelques photos heureuses à partager avec les fans. Vendredi, elle a partagé d’autres photos de famille juste avant qu’elle et son mari Jeremy Vuolo n’accueillent leur deuxième enfant. Le couple a annoncé qu’il s’attendait à un autre paquet de joie en mai, des mois après avoir fait une fausse couche. Ils sont également parents de leur fille Felicity, 2 ans.

Les nouvelles photos de maternité des Vuolos ont été prises par Monique Serra, la même photographe qui prend souvent des photos de famille Roloff. “Nous ne pourrions pas être plus ravis d’être une famille de 4! Dieu a été si gentil avec nous. Presque là”, a écrit Jinger, 26 ans, dans la légende. “Sensationnel! [Serra], vous avez fait un travail fantastique en capturant ces photos. “Jeremy, 33 ans, a également partagé une photo remplie de bulles du tournage, notant que Felicity” va être une grande soeur incroyable “, et ajoutant en plaisantant qu’il ne s’attend à” aucune jalousie à tout.”

Des centaines de followers de Jinger ont été enthousiasmés par les nouvelles images. “Felicity a l’air tellement adulte! Elle va être une grande soeur géniale”, a écrit une personne. Un autre fan les a appelés leur “couple préféré” et la principale raison pour laquelle ils regardent Counting On. “Belles photos, Felicity devient tellement GRANDE et on dirait qu’elle a [naturally] les cheveux bouclés, c’est magnifique “, a ajouté un autre fan.” De si belles photos! Vous me manquez tous “, a écrit la sœur de Jinger, Jana, qui vit dans l’Arkansas avec les autres membres de la famille Duggar.

Jinger et Jeremy se sont mariés en novembre 2016. Ils ont annoncé que Jinger était enceinte en mai, date à laquelle ils ont révélé que Jinger avait fait une fausse couche à l’automne 2019. Au moment où elle a annoncé sa grossesse, Jinger avait 15 semaines de retard. Jinger et Jeremy ont dit à PEOPLE qu’ils étaient “tellement excités” d’accueillir un autre enfant. “Felicity va devoir avoir une sœur. Tout va bien avec le bébé. Nous sommes tellement reconnaissants. Nous avons passé beaucoup de contrôles et nous sommes vraiment très excités”, a déclaré Jinger.

Depuis lors, Jinger a fréquemment tenu les fans au courant de sa grossesse. Quand elle a atteint le jalon des 24 semaines, elle a dit aux fans que ses objectifs quotidiens étaient de “se réveiller un peu avant Lissy pour avoir du temps seule pour lire la Bible et prier, faire un entraînement prénatal, boire beaucoup d’eau et faire la sieste à tout moment. Je peux.” Cependant, cela a été difficile avec Felicity. «Avoir un objectif en tête me permet de rester motivé pour revenir à ma routine chaque fois que je rencontre une journée folle ici ou là», a écrit Jinger.