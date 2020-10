Les Texans de Houston ont fait le choix lundi de renvoyer l’entraîneur-chef Bill O’Brien après un début de saison 0-4. Quelques jours plus tard, des rapports ont révélé que ses dernières semaines à Houston étaient très controversées. Il aurait eu des disputes avec des membres du staff des entraîneurs, ainsi qu’avec le joueur vedette JJ Watt.

Selon l’animateur radio John Granato, Watt et O’Brien ont eu un échange passionné sur le terrain d’entraînement la semaine du match des Steelers. Les détails exacts de l’échange sont inconnus, mais Watt aurait appelé O’Brien pour sa capacité d’entraîneur. Une source a déclaré à Granato que cet échange a provoqué une “révolte des joueurs” qui a finalement conduit au licenciement d’O’Brien.

Granato n’est pas la seule personne à citer des sources de la ligue tout en discutant de cet argument rapporté. Aaron Wilson du Houston Chronicle a également déclaré que “Bill O’Brien s’est disputé avec l’ailier défensif JJ Watt et le coordinateur défensif Anthony Weaver sur le terrain d’entraînement ainsi que des altercations verbales avec d’autres membres du personnel au cours de ses dernières semaines en tant qu’entraîneur-directeur général avant. être renvoyé. “

Watt et d’autres membres de l’équipe ont rencontré les médias mercredi et ont été confrontés à des questions sur l’ancien entraîneur-chef. Il n’a pas abordé les arguments rapportés ou la «révolte des joueurs». Au lieu de cela, Watt a déclaré qu’il n’avait aucune mauvaise volonté envers O’Brien tout en reconnaissant également que les membres des médias voulaient qu’il «prenne une route» avec la ligne de questions.

“J’apprécie ce que Bill a fait ici”, a déclaré Watt, “selon James Palmer de NFL Media.” Je suis très reconnaissant pour ce que Bill a fait. Vous essayez de me faire emprunter une route ici. Nous avons remporté quatre titres de division en six ans. La seule chose que je dirai toujours à propos de Bill O’Brien, c’est qu’il a toujours défendu ses joueurs. J’ai été en réunion avec lui et des choses comme ça. En dehors du terrain, il a certainement essayé de faire tout son possible pour soutenir ses joueurs et leur donner le meilleur soutien absolu. Et je crois vraiment qu’il a toujours fait ce qu’il croyait être le mieux pour cette équipe de football.

“Donc je n’ai pas de mauvaise volonté. J’attends avec impatience un départ plus frais”, a poursuivi Watt. “Je pense qu’il y a une énergie et une excitation et nous sommes impatients de sortir et de remporter une victoire et d’aller 1-0. C’est notre objectif.” Watt a également déclaré aux journalistes que l’équipe avait le type de talent, en particulier au quart-arrière, où ils ne pouvaient pas être 0-4.