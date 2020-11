Hier, dimanche 22 novembre, les stars de la musique se sont habillĂ©es pour poser sur le tapis rouge des American Music Awards. Ici, nous vous montrons tous les looks du cĂ©lĂšbre, Ă quel designer il appartient et mĂȘme sa valeur.

Nous allons commencer par la Bronx Diva Jennifer Lopez, qui mettait en valeur une de ses jambes dans un ensemble haut et jupe signature Balmain.

La robe argentĂ©e montrait non seulement sa jambe droite qui dĂ©passait d’une grosse entaille, mais aussi ses abdos toniques. Le bel ensemble de minuscules cristaux vaut plus de 15 $.

Jennifer a complété son look avec un maquillage des yeux trÚs sombres et des lÚvres nues. Je porte ses cheveux courts avec des vagues naturelles et un look mouillé.

Accompagnée de son nouveau petit ami, Machine Gun Kelly, Megan Fox Il a également fait son apparition lors de la soirée de gala.

L’actrice de «Transformers» portait un ensemble vert de la collection Automne / Hiver 2021 d’Azzia & Osta qu’elle a associĂ© Ă une sandale Ă talons aiguilles en forme de chaĂźne dorĂ©e Giambattista Valli.

Le chanteur et mannequin britannique, Dua Lipa, Je dédie un petit bisou à tous ses fans en posant dans une mini-robe Versace.

Le costume blanc Ă dĂ©tails de corseterie, qui appartient Ă la collection Printemps / ÉtĂ© 21, est brodĂ© de motifs Ă©toiles et de deux coquillages qui forment le buste. La robe en crĂȘpe avec un volant rose Ă l’ourlet vaut plus de 11500 $ et vous pouvez l’acheter chez Moda Operandi. Dua a complĂ©tĂ© sa tenue avec des accessoires dorĂ©s Ă©galement de Versace.

Comme Jennifer Lopez, la chanteuse Ciara pariez sur Balmain dans une robe rouge avec des détails noirs sur le décolleté que nous avons vu sur le défilé automne 2020.

Ciara a associé sa tenue à longue queue avec des boucaniers en cuir verni noir du designer Stuart Weitzman. Ses colliers en or proviennent de la collection de Jennifer Meyer et les trois chaßnes en or à elles seules totalisent 12 250 $.

Le modĂšle britannique, Cara Delevingne, qui s’est Ă©galement aventurĂ©e dans le monde du cinĂ©ma, a foulĂ© le tapis dans un ensemble de veste et pantalon argentĂ©s de Dolce & Gabbana que j’ai combinĂ©s avec un corset nude de la mĂȘme entreprise.

A son look j’ajoute trois colliers Dior et ferme sa tenue avec des talons aiguilles en cuir verni noir de Christian Louboutin.

