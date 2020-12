JLO montre son derrier prononcé et voluptueux lors d’un voyage en yacht | INSTAGRAM

La new-yorkaise Jennifer Lopez est une actrice, chanteuse, danseuse, auteur-compositeur, productrice de disques, créatrice de mode, femme d’affaires, productrice de télévision, chorégraphe et parfumeuse qui, ces dernières années, a connu un succès total grâce à ses manières variées de gagner sa vie.

Il est à noter que Lopez a vendu plus de 80 millions de disques dans le monde, ce qui en fait l’une des artistes avec les ventes de disques les plus élevées de l’histoire, et accumule un total de 3,5 milliards de dollars en box-office mondial avec tous ses films.

De même, on ne peut nier que la belle actrice, chanteuse et femme d’affaires de l’industrie de la mode, Jennifer López, est un synonyme total de sensualité, même si, avec ses talents de danseuse, sa voix impressionnante et sa silhouette et sa personnalité enflammées, faire un total icône de la beauté.

En étant conscient de cela, et afin de chouchouter ses millions de followers et de fans dans le réseaux sociaux, Elle partage souvent toutes sortes de contenus pour le plus grand plaisir de la même, où elle pose d’une manière très coquette et vaine montrant chaque pouce de sa silhouette incroyable.

Qui, avec beaucoup d’efforts et de dévouement à la fois dans la salle de sport et dans son alimentation, a réussi à obtenir ces résultats incroyables, en plus de cela, comme très peu de femmes sur le terrain, elle ne s’est aidée d’aucune sorte de «réparation» avec le scalpel.

Ce qui s’est passé, c’est que, à partir de son profil officiel sur Instagram, il a posté une photo chaleureuse, posant vainement du net pour prendre le soleil, à l’intérieur d’un yacht de luxe, exhibant ses hanches volumineuses et galbées, provoquant le bonheur total de ses admirateurs, à l’aide d’un élégant maillot de bain rouge, se combinant avec sa peau bronzée.

En plus de l’incroyable détail du décolleté croisé du maillot de bain susmentionné, qui, selon nous, fait partie d’une ligne de maillots de bain lancée sous sa signature de design exclusif, dans laquelle nous pouvons trouver environ 50 pièces différentes avec de beaux motifs pour être parfaits sous le rayons de soleil.

La célèbre femme peut être vue appuyée sur les mailles de son yacht, regardant l’océan, laissant très peu de choses à cacher et faisant bien sûr voler l’imagination de beaucoup de ses adeptes.

Mais sans aucun doute, ce qui a attiré l’attention de la plupart des utilisateurs sur les réseaux sociaux, c’est à quel point son derrier peut être détaillé, précisant que cela est dû à la position prise par Jennifer López pour prendre l’impressionnant instantané, déjà cela fait tourner les têtes à sa grande région fessière.

Faisant sensation dès le moment de sa publication, les fans de la “Diva du Bronx” ont admiré la grande beauté qu’elle possède, prouvant une fois de plus que l’âge ne l’empêche pas de paraître sexy.

La célèbre femme profitait d’un agréable moment de paix et de tranquillité, sentant l’harmonie des vagues de la mer, l’air pur et en même temps elle percevait à quel point tout son corps se détendait avant ce moment inoubliable.

Bien que, apparemment, JLO se soit détendu plus que nécessaire et n’ait pas réalisé ce grand détail, bien que les fans aient vraiment été plus que reconnaissants pour l’image coquette de l’actrice également, car beaucoup d’entre eux ont dédié leur temps respectif pour admirer le cliché et placer dans les commentaires les compliments les plus créatifs, en admirant la beauté inégalée du célèbre.