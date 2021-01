Jo McPharlin, qui est apparue dans l’édition australienne de Married at First Sight en 2018, a montré son incroyable perte de poids sur Instagram le mois dernier. La mère de 42 ans a annoncé l’année dernière qu’elle avait perdu plus de 20 kilos (44 livres). McPharlin a crédité un régime cétogène pour l’avoir aidée à perdre du poids, ainsi qu’une machine MM Slim.

De retour le 19 décembre, McPharlin a partagé un message d’un événement d’ouverture de magasin d’une entreprise de mariage en Australie, la montrant portant une robe étincelante. Le message a reçu des centaines de commentaires de fans qui ont loué son look. «Wooow chérie tu es tellement belle», a écrit une personne. “Tu as l’air super glamour ma chérie,” répondit une autre personne. “Une robe magnifique et tu es magnifique,” un autre intervint. “Tu dois être si fier de toi.”

McPharlin a été vue dans la cinquième saison de Married at First Sight Australia, diffusée à l’origine en 2018. Elle devait épouser Sean Donnelly, mais les deux se sont séparés avant de se marier. Trois couples se sont mariés cette saison-là et tous les couples de la série se sont séparés depuis. À la fin de la saison, McPharlin l’a qualifiée d ‘«expérience fantastique», mais a suggéré que Donnelly «penserait différemment [laughing out loud]», rapporte le Daily Mail.

“Je ne l’aurais pas changé pour le monde, car je me suis totalement lié d’amitié avec la série”, a écrit McParlin sur Instagram en septembre. “MAFS m’a appris une chose, n’essayez jamais de convaincre quelqu’un de votre valeur. Si une personne ne vous apprécie pas, elle ne vous mérite pas. Aimez-vous et écoutez toujours votre instinct parce que c’est toujours juste.”

On s’attend à ce que McPharlin apparaisse dans une spéciale de réunion Mariés au premier regard, avec six autres membres de la distribution de la saison 5. La spéciale des étoiles devrait débuter le 31 janvier en Australie. La plupart des membres de la distribution sont payés 3000 $ pour jouer dans la spéciale, qui ne prendra que deux jours à filmer, selon le So Dramatic! Podcast. Une ancienne mariée, Davina Rankin, aurait refusé une offre de 40000 $ pour apparaître dans l’émission. Cameron Merchant et Jules Robinson, qui sont toujours mariés, voulaient 50 000 $, mais le réseau les a refusés.

Mariés au premier regard est basé sur une série danoise avec le même format. Une version américaine qui a fait ses débuts sur FYI en 2014 et qui est maintenant diffusée sur Lifetime. Le spectacle commence avec des couples jumelés par des experts en relations, et les couples acceptent de se marier lors de leur première rencontre. La version américaine a inspiré deux spin-offs, Married at First Sight: Honeymoon Island et Married at First Sight: Happily Ever After.