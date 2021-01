Après une année tumultueuse, plusieurs se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager leurs souvenirs de 2020 et leurs espoirs pour 2021. Un certain nombre de célébrités, dont Joanna Gaines, ont partagé leurs pensées positives avec les fans alors que nous entrons tous dans une nouvelle année. Dans un post doux et encourageant, la star de HGTV a partagé ses pensées à côté d’une simple photo.

«Alors que nous franchissons le cap de la nouvelle année, puisse-t-il y avoir du réconfort pour ceux qui sont en deuil, un espoir et une vision renouvelés pour le chemin à parcourir, du repos pour les fatigués et l’espoir que nous tenons à la promesse que la beauté naîtra toujours de la cendres [stars emoji] # 2021 », a-t-elle sous-titré son message. Plusieurs de ses fans se sont rendus dans la section des commentaires pour partager leur soutien, avec une publication:« Bonne année! »Quelqu’un d’autre a gardé les choses simples en écrivant« Magnifique ». pour relayer leurs émotions.

Gaines n’est pas la seule personnalité publique à écrire des vœux pieux. La star de Live with Kelly et Ryan, Kelly Ripa, a récemment partagé une publication avec ses fans, ainsi que plusieurs photos de famille. “Nous espérons que cette prochaine tournée sera meilleure que l’année qui restera sans nom”, a-t-elle écrit. “Avec amour et meilleurs voeux de notre famille à la vôtre. (Oui, ceux-ci ont été approuvés par Lola.)” Ripa a non seulement partagé quelques photos de famille, mais elle a également souligné le moment où elle s’est plongée dans la piscine.

D’autres célébrités se sont également tournées vers les réseaux sociaux pour partager comment elles prévoyaient de passer le réveillon du Nouvel An, même si la pandémie est toujours en plein essor. En fait, beaucoup de choses semblaient différentes cette année. Times Square, au cœur de New York, était le plus vide de tous les temps lors de cette soirée spéciale de célébration. Bien qu’il n’y ait peut-être pas eu un large public, plusieurs sont à l’écoute de leurs foyers respectifs.

Justin Bieber a décidé de donner aux fans un concert en direct, apportant un peu de normalité au chaos de 2020. Cependant, en raison du volume élevé de téléspectateurs, le site Web Venue Live s’est écrasé au milieu de tout le monde essayant de se connecter en même temps. En repoussant le concert d’environ 45 minutes, Bieber monta toujours sur la scène du Beverly Hotel de Los Angeles en Californie et fit même ses débuts avec son nouveau single “Anyone” qui tomba pour les fans lors de sa performance live. Malgré des célébrations différentes de celles des années passées, des millions de personnes espèrent que 2021 sera une bien meilleure année.