Des stars, dont les stars de Bond, Daniel Craig et Dame Judi Dench, ont rejoint Charles et Camilla pour raconter Twas The Night Before Christmas.

L’enregistrement vise à faire connaître le Fonds de bienfaisance des acteurs (ABF), qui a reçu plus de demandes d’aide cette année que jamais.

Lumley a déclaré que Charles était «désespéré» au sujet du sort des acteurs et de ceux qui travaillent dans l’industrie des arts de la scène dont la capacité de travailler avait été affectée par les fermetures de théâtres en raison des restrictions de verrouillage du coronavirus.

La star d’Absolutely Fabulous, 74 ans, a déclaré à BBC Breakfast: «C’était un tel privilège et c’était si gentil et gentil de la part de son Altesse royale, le prince de Galles, d’avoir pensé en particulier aux acteurs.

«Il a toujours soutenu les acteurs et les arts du spectacle, la musique et la culture. Il a toujours été un grand mécène.

Et pour lui, de son propre dos, de penser soudainement à la meilleure façon d’aider la profession d’acteur et toutes les coulisses et tout ce qui se passe, qui vient de heurter un mur de briques et a été pratiquement vaincu en cette année terrible.

L’ABF soutient les comédiens, actrices et régisseurs qui sont dans l’incapacité de travailler pour cause de maladie, de blessure ou de vieillesse et ceux qui connaissent des difficultés financières.

Avant la pandémie, l’ABF soutenait principalement les personnes à l’âge de la retraite, mais en 2020, elle a largement aidé les personnes âgées de 18 à 47 ans.

