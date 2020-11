je

C’est tout un exploit pour l’Atlético Madrid d’être considéré comme prétendant au titre – nous sommes habitués à ce que Barcelone ou le Real Madrid soient les favoris, mais ce n’est pas le cas ces jours-ci et je pense que l’Atlético peut rivaliser dans tous les domaines cette saison.

Un énorme mérite revient à Diego Simeone pour avoir installé une mentalité gagnante au club. C’est phénoménal de voir comment il a transformé leur fortune.

Ils n’ont peut-être pas le budget des plus grandes équipes, mais la profondeur de l’effectif de l’Atlético correspond, dans la mesure où ils ont sans doute de meilleures options sur le banc que le Barça.

C’est une énorme opportunité pour l’équipe de Simeone de faire une déclaration et de dire: «Nous y sommes, nous allons concourir et défier le titre». Une victoire samedi montrera qu’ils sont prêts.

La signature de Luis Suárez a des similitudes avec l’arrivée de David Villa en 2014 qui leur a permis de remporter le titre. L’histoire pourrait se répéter cette saison.

Cependant, Luis Suárez manquera ce week-end, ce qui est un coup dur pour eux. Heureusement pour les fans de l’Atlético, João Félix est devenu en forme et peut prendre la relève. Il a beaucoup mûri et sait ce que Simeone attend de lui cette saison.

Il devrait être considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue, pas seulement comme l’un des meilleurs jeunes joueurs. Il s’amuse là-bas et Simeone a trouvé un système qui fonctionne pour lui. L’Atlético a changé sa façon de jouer pour pousser le terrain plus haut, ce qui tire le meilleur parti de son talent offensif comme Félix. Cela est en partie dû à la perte de Thomas Partey contre Arsenal, mais son départ n’a pas du tout affecté leurs performances.

Je m’attends à une rencontre passionnante car Barcelone n’a pas eu le meilleur départ et ne peut vraiment pas se permettre de perdre plus de points.

Ces dernières semaines, j’ai vu des points positifs du côté de Ronald Koeman et ils s’adaptent bien au système 4-2-3-1 qu’ils ont implémenté. Ils doivent encore s’améliorer pour pousser plus haut sur le terrain et combler les écarts entre la défense et le milieu de terrain, ce qui leur cause des problèmes.

Mais ils ont Lionel Messi, il a remporté le vainqueur au Wanda Metropolitano la saison dernière, et il sera une menace!

Cette semaine marque les 17 ans que Lionel Messi a fait ses débuts au FC Barcelone. Je me suis entraîné avec lui quand il faisait son entrée dans la première équipe et si je suis honnête, je ne m’attendais pas à ce qu’il soit ce qu’il est maintenant. Il avait une mentalité différente des autres, et il vous mordrait les chevilles s’il perdait le ballon! Mais trouver le niveau de constance dont il dispose est ce qui fait de lui un talent remarquable.