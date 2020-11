Après ses deux succès d’horreur Hereditary et Midsommar, le scénariste / réalisateur Ari Aster développe déjà son prochain long métrage, intitulé Beau Is Afraid. Bien que pour le moment cela n’ait pas été confirmé, les dernières informations indiquent que Joaquin Phoenix est en négociations pour jouer dans le film.

Cela a été révélé par Discussing Film, qui indique que l’acteur donnerait vie au personnage principal, nommé Beau. Le protagoniste du film a été décrit comme «un homme extrêmement anxieux mais à l’air agréable qui a une relation tendue avec sa mère dominante, une relation affectée par le fait qu’il n’a jamais rencontré son père».

La publication a décrit le film comme «un film d’horreur surréaliste se déroulant dans une réalité alternative». Ce sera probablement le prochain film d’Aster et le site Web dit que le projet est une priorité pour le cinéaste. Il écrira, réalisera et produira le film via sa société de production Square Peg.

«Un homme anxieux (joué par Joaquin Phoenix) apprend la mort de sa mère dans des circonstances mystérieuses et, en rentrant chez lui, fait une découverte alarmante sur son passé. Au cours de son voyage, il rencontre plusieurs menaces folles et surnaturelles », lit-on dans le synopsis.

Dans le cas où Phoenix accepte le rôle, on ne sait pas quand le tournage commencera. L’interprète a un calendrier serré puisque Kitbag, un biopic de Napoléon Bonaparte réalisé par Ridley Scott, sera bientôt en tournage et une éventuelle suite de Joker, un personnage avec lequel il a remporté l’Oscar du meilleur acteur, sonne également. Beau Is Afraid ne serait pas la première production d’horreur de Phoenix. La star a précédemment travaillé avec M. Night Shyamalan sur Signs et The Forest, en 2002 et 2004 respectivement.

Source: Cependant