De nouvelles photos ont révélé que Jodie Comer était de retour en Irlande pour tourner The Last Duel aux côtés de Matt Damon et Adam Driver.

Le tournage du blockbuster Ridley Scott a été interrompu en mars en raison de la pandémie de coronavirus, mais la production a repris lundi.

Comer est représentée dans un costume rose et jaune de style Moyen Âge avec ses cheveux tressés autour de sa tête.

L’actrice de Liverpudlian, 27 ans, est vue portant une visière sur les images.

(Niall Carson / PA Wire)

Les co-stars de Comer, Damon et Adam Driver, ont également été photographiés portant un EPI sur le plateau.

The Last Duel est en tournage aux Ardmore Studios dans le comté de Wicklow, au sud de Dublin, en Irlande.

Adam Driver sur le tournage de The Last Duel (Niall Carson / PA Wire)

Damon, 49 ans, s’est retrouvé en lock-out dans la région après que le tournage ait été suspendu, l’acteur devenant un peu une sensation parmi les habitants car il a été repéré dans la ville.

Damon est resté à Dalkey, une banlieue balnéaire de Dublin, accompagné de sa femme Luciana Barroso et de leurs quatre enfants.

Des habitants ravis ont partagé des clichés de l’acteur dans la ville sur les réseaux sociaux.

Dans une interview avec la station de radio locale Spin 1038, Damon a décrit sa vie à Dublin comme un «conte de fées».

«Même pendant le confinement, ils se disent:« Vous devez rester à moins de deux kilomètres de votre maison ». Deux kilomètres ici, il y a des arbres et des forêts, des bois et des océans et je ne peux penser à aucun endroit où vous aimeriez être dans un rayon de deux kilomètres », a-t-il déclaré.

«Cela ressemble un peu, vous savez, à un conte de fées ici.

The Last Duel est basé sur le livre de 2004 The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France par Eric Jager.

Le film, écrit par Scott, Ben Affleck et Nicole Holofcener, suit les meilleurs amis Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, qui sont condamnés à se battre à mort après que Carrouges ait accusé Le Gris d’avoir violé sa femme.

Affleck et la co-vedette de Comer’s Killing Eve, Harriet Walter, sont également à l’affiche.

