odie Whittaker quittera Doctor Who à la fin de la prochaine série, selon les rapports.

Whittaker – qui a été la première femme à assumer le rôle et qui joue le Time Lord depuis 2017 – a déclaré aux patrons de la BBC qu’elle ne reviendrait pas après la nouvelle saison à venir, selon le Daily Mirror.

Cela signifie qu’elle suivrait les traces de ses prédécesseurs, dont Matt Smith et Peter Capaldi, en se retirant après trois séries.

Le tournage de la 13e saison aurait commencé mais on ne sait pas encore quand il sera diffusé.

(

Jodie Whittaker

)

Une source a déclaré à la publication: «Tout est très silencieux, mais on sait sur le plateau que Jodie part et qu’ils se préparent pour une régénération.

«Son départ est top secret mais à un moment donné au cours des prochains mois, l’arrivée du 14e Docteur devra être filmée. C’est très excitant.”

Il a été suggéré que l’acteur – qui a également joué dans Broadchurch et Black Mirror – aimerait travailler sur d’autres projets.

Les représentants de Whittaker ont été sollicités pour commentaires. La BBC a déclaré qu’elle ne «commenterait aucune spéculation sur l’avenir de Jodie dans l’émission».

Dr Who est à l’antenne depuis 1963.

La star est entrée dans l’histoire lorsqu’elle a été annoncée 13e première femme médecin en juillet 2017.

Whittaker a fait sa première apparition dans le spécial de Noël 2017, Twice Upon A Time.

Elle a endossé le rôle de Capaldi. D’autres anciens médecins ont inclus David Tennant et Christopher Eccleston.

Les co-stars Bradley Walsh et Tosin Cole ont quitté le drame de science-fiction de longue date de BBC One à la fin de l’émission spéciale du Nouvel An, Revolution Of The Daleks.

Doctor Who Time Lords – En images

Matt Smith, David Tennant et John Hurt

Pennsylvanie

Matt Smith et David Tennant

Pennsylvanie

Christopher Ecclestone

BBC

Patrick Troughton, Jon Pertwee, Peter Davison et Richard Hurndall dans The Five Doctors (1983)

BBC

Image du 50e anniversaire de Doctor Who avec William Hartnell, Patrick Troughton, Jon Pertwee, Tom Baker, Peter Davison, Colin Baker, Sylvester McCoy, Paul McGann, Christopher Ecclestonem, David Tennant et Matt Smith

BBC

La semaine dernière, il a été confirmé que le comédien John Bishop rejoindra le casting de la prochaine série.

Selon Coral, divers acteurs sont déjà pressentis pour le rôle, l’acteur de Death in Paradise Kris Marshall étant parmi les favoris.

Les bookmakers ont également suggéré que la star de Gavin et Stacey Joanna Page, l’acteur de Happy Valley James Norton, la star de 12 Years a Slave Chiwetel Ejiofor et même l’écrivain et star de Fleabag Phoebe Waller-Bridge sont en lice.

Gillian Anderson, Michael Sheen et Eddie Redmayne font partie des acteurs hollywoodiens qui seraient dans le mélange.

Marshall est également favori des 3/1 avec Betfair pour remplacer Whittaker, avec l’actrice Shameless Maxine Peake et Natalie Dormer de Game of Thrones, toutes deux à 8/1.

Les bookmakers suggèrent que la star du Friday Night Dinner, Tom Rosenthal, est 10/1.

Norton a 14/1 et Waller-Bridge 16/1, avec la star hollywoodienne Tilda Swinton.

Après le succès de I May Destroy You, acclamé par la critique, Michaela Coel est 20/1 pour devenir le Time Lord, suggère Betfair.