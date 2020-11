J

oe Biden est à une distance frappante de la Maison Blanche – mais ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini.

L’Associated Press et la chaîne préférée de Donald Trump, Fox News, ont déclaré que l’Arizona et ses 11 votes dans les collèges électoraux allaient à M. Biden, ce qui porterait son total à 264 contre le total de 214 de M. Trump.

Un autre État de champ de bataille donnerait alors au challenger démocrate la victoire que les sondages avaient promise (bien qu’avec une majorité beaucoup plus faible que ce qui était prévu).

Les six votes du Nevada seraient la voie la plus probable, mais n’importe lequel de Pennsylvanie (20), de Géorgie (16) ou de Caroline du Nord (15) ferait l’affaire.

Cependant, le décompte des voix de M. Trump augmente en Arizona et si l’État devait soudainement basculer dans sa colonne, M. Biden aurait besoin de la Pennsylvanie ou d’une combinaison de deux ou plusieurs autres victoires pour lui faire passer 270 voix. Il est peu probable que le démocrate gagne la Caroline du Nord, mais des victoires en Géorgie et au Nevada pourraient encore suffire.

Le chemin de M. Trump est beaucoup plus difficile. Il remportera les trois voix de l’Alaska. En plus de renverser l’Arizona, il doit également gagner la Pennsylvanie et conserver la Géorgie et la Caroline du Nord.

Quel que soit le résultat final, M. Biden est déjà entré dans l’histoire – remportant plus de votes que tout autre candidat à la présidentielle américaine. Il avait plus de 72 millions de votes à 5 heures du matin aujourd’hui. Le précédent record était les 69,4 millions de votes remportés par Barack Obama en 2008.