P

Joe Biden, élu résident, a appelé le peuple américain à «s’unir, guérir et reconstruire en 2021» alors qu’il se prépare à prendre ses fonctions dans trois semaines.

Dans des messages contradictoires du Nouvel An, le président Donald Trump a réfléchi sur son mandat et ses réalisations tandis que M. Biden se tournait vers l’avenir.

M. Biden, 78 ans, qui sera assermenté à la présidence le 20 janvier, a écrit sur Twitter: «Les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que nation ne disparaîtront pas du jour au lendemain, mais alors que nous attendons avec impatience le début d’une nouvelle année, je suis rempli de un nouvel espoir quant aux possibilités de jours meilleurs à venir.

Il a ajouté: “Après un an de souffrance et de perte, unissons-nous, guérissons et reconstruisons en 2021.”

Lors d’un appel vidéo depuis son domicile de Rehobeth Beach, dans le Delaware, à Ryan Seacrest d’ABC, il a également rendu hommage aux travailleurs de la santé et a encouragé les gens à se faire vacciner lors d’une brève apparition avec sa femme, Jill Biden.

Il a déclaré: “Je suis absolument, positivement confiant – confiant – nous allons revenir et nous allons revenir encore plus forts qu’avant.”

Le message d’espoir arrive alors que les États-Unis, qui ont été les plus touchés par la pandémie, souffrent d’une flambée croissante de cas de Covid-19 avec plus de 340000 décès officiellement attribués au virus.

Et après des semaines de promesse de gagner son combat pour rester au pouvoir, M. Trump a utilisé sa vidéo du réveillon du Nouvel An pour s’attribuer le mérite des vaccins contre le coronavirus, bien qu’il minimise fréquemment la gravité de la pandémie.

Parlant de son administration, il a déclaré: «Nous devons nous souvenir de ce qui a été fait», ajoutant: «Dans des années, ils en parleront, ils parleront de cette grande chose que nous avons faite avec les vaccins. “

M. Trump, qui n’a pas encore officiellement concédé sa défaite aux élections américaines de novembre à son rival démocrate, a en outre salué son administration et a terminé la vidéo en disant: «Nous sommes tous bénis de vivre dans le plus grand pays qui ait jamais existé face à la la terre et nous l’avons rendue plus grande que jamais.

La vidéo qui ne mentionne pas M. Biden intervient alors que le président actuel continue de hésiter à participer à une transition coopérative traditionnelle. Il n’a toujours pas invité son successeur à la Maison Blanche ni confirmé sa présence à l’inauguration.

M. Trump a également refusé de concéder une élection qu’il a perdue par plus de sept millions de voix, et son administration n’a autorisé la coopération officielle avec l’équipe de transition de Biden que le 23 novembre – 20 jours après l’élection.