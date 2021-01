Le nouveau président américain a appelé à l’unité contre les «ennemis communs» de la haine, de la violence et de la pandémie. Quelques heures après avoir emménagé dans le bureau ovale, M. Biden avait déjà abandonné nombre des politiques les plus controversées de son prédécesseur. «Nous sommes confrontés à quatre crises convergentes – Covid-19, la crise économique qui en résulte, le changement climatique et l’iniquité raciale. Aujourd’hui, le président Biden a pris des mesures pour lutter contre ces défis », a tweeté la Maison Blanche.

Parmi les changements radicaux du nouveau président figurait un gel du précieux mur frontalier de M. Trump avec le Mexique et un engagement à rejoindre l’Accord de Paris pour lutter contre le réchauffement climatique.

Boris Johnson a salué la décision de rejoindre l’Accord de Paris comme «une nouvelle extrêmement positive» et a placé l’action sur le changement climatique au cœur d’une volonté de resserrer les liens avec la nouvelle Maison Blanche.

Le président a réitéré ses appels aux Américains pour qu’ils travaillent ensemble et «rencontrent le moment» avant de regarder un feu d’artifice avec sa famille depuis le balcon Truman à la fin des festivités.

Travailler ensemble est «le seul moyen de traverser l’obscurité qui nous entoure», a-t-il déclaré à une audience de télévision nationale, à peine quinze jours après que les partisans pro-Trump ont pris d’assaut le Capitole américain dans une violence qui a fait cinq morts.

«C’est une grande nation. Nous sommes de bonnes personnes », a-t-il déclaré. «Et pour surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés, il faut la plus insaisissable de toutes les choses dans une démocratie: l’unité. Cela nous oblige à nous rassembler dans l’amour commun de ce qui nous définit en tant qu’Américains: l’opportunité, la liberté, la dignité et le respect, et de nous unir contre des ennemis communs: la haine, la violence, la maladie et le désespoir.

Le discours de M. Biden a été diffusé lors d’un événement de stars Celebrating America qui a été projeté à la place des bals d’inauguration habituels autour de Washington DC, qui ont été annulés en raison de la pandémie.

Le président de 78 ans – le plus ancien commandant en chef des États-Unis – a ensuite été vu à la Maison Blanche dansant avec son petit-fils, Beau, sur la couverture de Demi Lovato du hit de Bill Withers, Lovely Day, alors que la première famille regardait l’hommage à l’inauguration. .

Les festivités ont été un bref répit pour le 46e président américain alors qu’il signait une vague de décrets et de proclamations, parmi lesquels des instructions pour faire partie de l’accord de Paris sur le changement climatique dont M. Trump avait extrait les États-Unis il y a quatre ans. Il a également annulé la décision de M. Trump de quitter l’Organisation mondiale de la santé.

Un conseiller a déclaré au New York Times que l’objectif était «d’annuler les dommages les plus graves» causés au pays par M. Trump.

M. Biden n’a pas perdu de temps pour mettre fin à l’interdiction de l’administration Trump de voyager aux États-Unis depuis plusieurs pays à majorité musulmane et arrêter les travaux sur le mur frontalier de l’ancien président. Il a également renforcé le soi-disant programme «Dreamers» qui protégeait les enfants d’immigrants sans papiers de la déportation – une politique à laquelle M. Trump avait cherché à mettre fin – et a signé des ordonnances favorisant l’embauche gouvernementale plus inclusive et une formation à la diversité.

Un autre des premiers pas de M. Biden a été un mandat national pour le port de masques sur toutes les propriétés du gouvernement, ce que M. Trump avait refusé de faire. Lors de son premier discours présidentiel aujourd’hui, il prévoyait de définir une nouvelle stratégie nationale pour lutter contre la pandémie qui a coûté la vie à plus de 400 000 Américains.

M. Biden devait signer 10 autres décrets exécutifs traitant d’aspects de la crise sanitaire, a rapporté le Washington Post. Les mesures visant à stimuler les tests et les vaccins font partie des priorités, tout comme la sécurisation des écoles et des déplacements. Dans le cadre de mesures visant à restaurer le rôle mondial de l’Amérique dans la lutte contre le changement climatique, M. Biden a commencé à renverser une série de politiques de Trump, notamment en remplaçant les normes d’émissions des véhicules et en réformant un groupe examinant les dangers des gaz à effet de serre.

Il a également révoqué un permis accordé par M. Trump pour l’oléoduc Keystone XL qui a fait face à une large opposition de la part des écologistes. Sa première conversation avec un dirigeant étranger devrait avoir lieu avec le premier ministre canadien Justin Trudeau.

M. Trump passait aujourd’hui son premier jour en tant qu’ancien président dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride avec sa famille, après être devenu le premier président depuis 1869 à snober la cérémonie d’assermentation. Mais M. Biden a révélé que son prédécesseur républicain lui avait laissé une lettre «généreuse» dans le bureau historique Resolute du bureau ovale. «Parce que c’était privé, je n’en parlerai pas avant de lui parler. Mais c’était généreux », a-t-il dit.

Les partisans de Trump qui l’ont accueilli en Floride l’ont exhorté à ne pas quitter les lieux, au milieu des rumeurs selon lesquelles il pourrait lancer son propre «Patriot Party».

M. Biden a promis d’être un président «pour tous les Américains».

«Nous devons mettre fin à cette guerre incivile qui oppose le rouge au bleu, le rural contre l’urbain, le conservateur contre le libéral», a-t-il déclaré.