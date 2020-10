dernières nouvelles

Un homme de la Caroline du Nord a peut-être comploté l’assassinat de Joe Biden et a montré une fascination alarmante pour le terrorisme intérieur … ceci selon le FBI.

Le gouvernement fédéral a déposé des documents juridiques expliquant pourquoi Alexander Hillel Treisman – qui a été initialement arrêté en mai pour pornographie juvénile – devrait rester enfermé en attendant son procès. Parmi les raisons pour lesquelles le FBI veut le garder derrière les barreaux … un complot possible pour assassiner le candidat démocrate à la présidence.

Le gouvernement fédéral affirme que Treisman a publié un mème sur les réseaux sociaux – demandant s’il devait tuer Biden. Le gouvernement fédéral a déclaré qu’il avait prévu de se rendre dans un Wendy’s situé à 6 km du domicile de Biden. Le gouvernement fédéral affirme avoir également trouvé une liste de contrôle qui se terminait par le mot «exécuter».

Et puis il y a ceci … dans les documents, obtenus par TMZ, les autorités disent qu’en mai, ils ont trouvé la camionnette de Treisman remplie d’armes et d’explosifs … d’un fusil de style AR-15 et d’une arme de poing de calibre Taurus .380 à une cartouche. du matériau explosif Tannerite. De plus … le gouvernement fédéral dit que Treisman avait 509 000 dollars américains, des livres sur la survie et la fabrication de bombes et des dessins de croix gammées et d’avions s’écrasant sur des bâtiments.

Le gouvernement fédéral a également déclaré avoir découvert les permis de conduire de 3 États différents. Selon la documentation … Les recherches Internet de Treisman entre mars et mai 2020 comprenaient également des informations sur l’adresse du domicile de Biden et les lunettes de vision nocturne, entre autres.

Et si ce n’est pas assez terrifiant … le gouvernement fédéral allègue avoir trouvé une note d’octobre 2019 créée sur le téléphone portable Samsung de Treisman sur un plan visant à effectuer une fusillade de masse dans une aire de restauration d’un centre commercial le jour de Noël ou le vendredi noir.

Le gouvernement fédéral a déposé l’ordonnance comme raison pour laquelle Treisman devrait rester derrière les barreaux en attendant son procès pour pornographie juvénile.