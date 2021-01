Le président Joe Biden a estimé que le nombre de morts du coronavirus pourrait atteindre 600000, prévoyant qu’il faudrait des mois avant que toute action prise par son administration ralentisse sa trajectoire. Biden a fait ces commentaires avant de signer deux décrets pour étendre les droits des travailleurs et lutter contre la faim pendant la pandémie. Selon les données de l’Université Johns Hopkins, les États-Unis ont décédé jeudi à 400 000 morts, dont 100 000 morts au cours des 36 derniers jours.

“Beaucoup d’Amérique souffre. Le virus augmente”, a déclaré Biden lors de son troisième jour de fonction. «Nous sommes 400 000 morts, on s’attend à ce qu’ils atteignent bien plus de 600 000. Les familles souffrent de la faim. Les gens risquent d’être expulsés. Les pertes d’emplois augmentent à nouveau. Nous devons agir. Peu importe comment vous voyez les choses, nous devons agir . “

Biden n’a pas précisé quels modèles il envisageait pour faire sa prédiction, mais l’Institute for Health Metrics and Evaluation a estimé que les États-Unis pourraient faire 600000 décès d’ici mars, rapporte CNBC. Le modèle prédit désormais que les décès dus au COVID-19 atteindront un plateau supérieur à 560000 d’ici la fin avril. Les États-Unis ont vu une diminution des nouveaux cas de COVID-19 ces derniers jours après le pic pendant la saison des vacances d’hiver. Cette semaine, les États-Unis ont signalé en moyenne 187 593 nouveaux cas par jour, une baisse de 22% par rapport à la semaine précédente, rapporte CNBC.

Biden a également expliqué pourquoi le Congrès devait adopter son projet de plan de sauvetage américain dès que possible. “Si nous n’agissons pas, il y aura une vague d’expulsions et de saisies dans les mois à venir alors que cette pandémie fait rage parce que nous ne pouvons rien faire pour changer la trajectoire de la pandémie dans les prochains mois”, a expliqué Biden. “Alors, regardez, cela submergerait les abris d’urgence et augmenterait les infections au COVID-19 car les gens n’ont nulle part où aller et sont socialement – ne peuvent pas socialement distancer.” La proposition a un prix de 1,9 billion de dollars et comprend un paiement direct de 1400 dollars aux Américains, le troisième chèque de relance de la pandémie.

L’administration Biden s’est fixé comme objectif de distribuer 100 millions de vaccins contre le COVID-19 au cours de ses 100 premiers jours en fonction. Bien que les vaccinations aient commencé lentement, il y a eu une augmentation au cours de la semaine dernière. Entre jeudi et vendredi, le CDC a signalé 1,9 million de vaccinations. Lors de la conférence de presse de vendredi, Biden a rejeté les critiques selon lesquelles l’objectif pourrait être trop bas, affirmant que certaines personnes pensaient que son objectif était trop élevé avant de prendre ses fonctions. «Je trouve fascinant qu’hier la presse ait posé la question:« Est-ce que 100 millions suffisent? La semaine précédente, ils ont dit: «Biden, tu es fou? Vous ne pouvez pas faire 100 millions en 100 jours », a déclaré Biden aux journalistes. “Si Dieu le veut, nous allons non seulement faire 100 millions, nous allons faire plus que cela.”