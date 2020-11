dernières nouvelles

Joe Biden vient d’être déclaré vainqueur de l’élection, et il deviendra le 46e président des États-Unis … ceci selon CNN, NBC, Fox News et BBC … qui ont tous déclenché l’élection.

Président Trump continue de dire que ce n’est pas le cas, mais après un nouveau lot de votes en Pennsylvanie – qui a amené 20 votes supplémentaires dans les collèges électoraux – Biden a passé la barre des 270 voix électorales pour être le vainqueur prévu de l’élection présidentielle de 2020.

Barack Obama tweeté ses félicitations à Biden et Harris, demandant aux Américains de leur donner une chance, peu importe pour qui ils ont voté.

Le président élu promet déjà de gouverner pour tous les Américains … y compris les plus de 70 millions de personnes qui n’ont PAS voté pour lui.

Amérique, je suis honoré que vous m’ayez choisi pour diriger notre grand pays. Le travail qui nous attend sera difficile, mais je vous promets ceci: je serai le président de tous les Américains – que vous ayez voté pour moi ou non. Je garderai la foi que vous avez placée en moi. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 – Joe Biden (@JoeBiden) 7 novembre 2020 @JoeBiden

C’est une victoire historique, à bien des égards, dont la moindre n’est pas celle du vice-président élu Kamala Harris – la première femme, la première personne noire et la première personne d’origine asiatique à occuper le deuxième poste élu le plus élevé d’Amérique.

Lire le contenu vidéo

Il semble qu’elle était sortie pour une course matinale lorsqu’elle a appris la nouvelle de la victoire et a immédiatement appelé son colistier pour célébrer.

Peu de temps après l’annonce, un contributeur de CNN Van Jones a eu une réaction incroyablement émotionnelle au moment historique.

Lire le contenu vidéo

CNN

La victoire de Biden et Harris intervient 4 jours après le jour du scrutin et a nécessité le comptage minutieux des bulletins de vote en Géorgie, en Pennsylvanie, au Nevada et en Arizona. Biden était à la traîne en GA et PA jusqu’à vendredi matin, lorsque les deux sont passés du rouge au bleu pour Barack Obamaancien VP.

Il a également tenu bon lors de courses serrées en Arizona et au Nevada pour lui donner beaucoup plus de votes électoraux qu’il n’en avait besoin pour remporter la présidence. Les États du champ de bataille du Wisconsin et du Michigan ont été appelés pour lui plus tôt cette semaine.

Il convient de noter que le ticket Biden-Harris a réussi à renverser 3 États – AZ, GA et PA – que le président Trump avait reconquis en 2016. L’écriture avait été sur le mur pour Trump toute la semaine … sous forme de bulletins de vote par correspondance. ont été comptés, l’avance du président a lentement diminué avant que Biden ne le dépasse.

Biden a abordé la tendance encourageante jeudi lorsqu’il arrêté juste court de donner un discours de victoire … mais sonnait toujours très présidentiel.

Lire le contenu vidéo

Bien sûr, tant de courses d’État étaient incroyablement serrées – les GA ont déjà déclaré un recomptage et l’AP pourrait se diriger vers un aussi.

Trump a remporté une bataille serrée en Caroline du Nord, mais il est dans les bras sur les États où il a échoué et prétend qu’il a été trompé – bien que son équipe n’en ait pas encore présenté la preuve.

Malgré la victoire du président élu Biden, l’élection de 2020 s’est avérée être un autre gros échec pour les sondeurs qui prédisaient qu’il aurait un chemin relativement facile vers la victoire. Par exemple, Trump a facilement remporté la Floride par 3,5 points, mais un site de sondage de premier plan a prédit que Biden la remporterait de 2,5 points.

Le fiasco des sondages a été encore pire qu’en 2016, lorsque les sondages étaient fortement en faveur d’une victoire pour Hillary Clinton … et nous savons tous comment ça s’est passé.

De même, les démocrates sont restés bien en deçà de leur “vague bleue” prédite dans les courses à la Chambre et au Sénat. En fait, les républicains ont remporté au moins 7 sièges à la Chambre – annulant pratiquement les gains des démocrates en 2018 – et le GOP a réussi à garder le contrôle au Sénat.

Lire le contenu vidéo



03/11/20 Fox News

Le président Trump – un mauvais perdant qui s’est avoué – ne prend pas bien les résultats. Juste avant la projection de la course pour Biden, Trump a de nouveau tweeté avec défi.

J’ai beaucoup gagné cette élection! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 7 novembre 2020 @realDonaldTrump

Trump a juré de contester le résultat et de porter son cas jusqu’à la Cour suprême.

Voici le joker. La Haute Cour a tranché une question de vote de l’Autorité palestinienne il y a à peine 2 semaines, et le vote a été de 4-4. C’était avant la justice Amy Coney Barrett était au travail. Si la bataille de Trump est renvoyée à SCOTUS, elle pourrait finir décider de l’élection.