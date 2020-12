Le président élu des États-Unis a défini trois priorités de Covid-19 pour ses 100 premiers jours au pouvoir: un appel à tous les Américains à se cacher, un engagement à administrer 100 millions de vaccins et un engagement à essayer de rouvrir la majorité des écoles du pays.

«De notre douleur collective, nous allons trouver un but collectif», a déclaré M. Biden. «Pour contrôler la pandémie, pour sauver des vies et pour guérir en tant que nation.»

En tête de la liste des choix de Biden, il y avait le candidat du secrétaire à la Santé Xavier Becerra, un politicien latino qui est passé d’humbles débuts pour servir au Congrès et en tant que procureur général de Californie.

D’autres incluent un homme d’affaires réputé pour ses compétences en gestion de crise et un quatuor de médecins, parmi lesquels Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du gouvernement.

Les nouveaux cas de Covid-19 sont en moyenne de plus de 200 000 par jour et les décès dépassent en moyenne 2 200 par jour alors que le pays se débat avec la propagation incontrôlée.

Les vaccins sont attendus prochainement. Les conseillers scientifiques du gouvernement se réunissent jeudi pour faire une recommandation sur le premier, un vaccin Pfizer déjà administré au Royaume-Uni.

M. Biden a averti que l’examen préliminaire par son équipe des plans de l’administration Trump pour les vaccinations avait révélé des lacunes.

Et il a appelé le Congrès à adopter une législation pour financer l’administration des vaccins à mesure qu’ils deviendraient plus largement disponibles l’année prochaine.

Le reste du vaste programme de soins de santé de M. Biden, de l’extension de la couverture d’assurance à la négociation des prix des médicaments sur ordonnance, dépendra probablement de la performance de son administration dans ce premier test de compétence et de crédibilité.

M. Becerra, le choix de M. Biden pour diriger le ministère de la Santé et des Services sociaux, sera soutenu à la Maison Blanche par l’homme d’affaires Jeff Zients, qui assumera le rôle de coordinateur de la réponse aux coronavirus.

La conduite d’opérations complexes et à haut risque est sa spécialité.

Aux côtés du Dr Fauci, les autres médecins sélectionnés comprennent la spécialiste des maladies infectieuses Rochelle Walensky pour diriger les Centers for Disease Control and Prevention, Vivek Murthy en tant que chirurgien général et l’épidémiologiste de Yale Marcella Nunez-Smith pour diriger un groupe de travail pour assurer une distribution juste et équitable des vaccins et traitements.