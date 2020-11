À un moment potentiellement charnière des élections américaines de 2020, le candidat démocrate a pris une longueur d’avance dans le bastion traditionnellement républicain.

À 9h30, heure britannique, M. Biden se présentait avec 2449371 voix – 917 devant M. Trump, selon les analystes électoraux Decision Desk HQ.

Il ne reste que quelques milliers de voix en Géorgie à compter et le résultat pourrait encore aller dans les deux sens. Un recomptage semble probable.

Mais une victoire pour M. Biden, 77 ans, lui donnerait les 16 voix électorales de l’État, portant son total à 269 – juste un de moins que la magie 270 dont chaque candidat a besoin pour devenir le prochain président.

M. Biden a commencé mercredi matin 100000 votes derrière M. Trump. Les responsables de l’État ont depuis compté les bulletins de vote par la poste plutôt que les votes enregistrés le jour du scrutin – et ceux-ci sont connus pour favoriser M. Biden car le parti démocrate a encouragé ses partisans à voter tôt et à éviter d’avoir à faire la queue le jour du scrutin au milieu de la pandémie de coronavirus.

Plusieurs grands réseaux de télévision américains ont coupé leurs flux en direct à la diatribe du président de 74 ans, inquiet de l’exactitude de ses affirmations, alors qu’il critiquait «les grands médias, les gros sous et les grandes technologies» pour avoir tenté de voler le résultat pour M. Biden.

«Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement», dit-il. «Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler les élections.»

M. Trump s’est ensuite tourné vers Twitter pour réitérer son argument.

«Je GAGNE facilement la présidence des États-Unis avec des VOTES JURIDIQUES», a-t-il déclaré tôt aujourd’hui. «Les OBSERVATEURS n’étaient pas autorisés, de quelque manière, forme ou forme, à faire leur travail et par conséquent, les votes acceptés pendant cette période doivent être considérés comme des VOIX ILLÉGAUX. La Cour suprême des États-Unis devrait décider!

La diatribe de M. Trump a été critiquée par les commentateurs de la télévision. “Nous devons couper ici parce que le président a fait un certain nombre de fausses allégations”, a déclaré le présentateur Lester Holt sur NBC Nightly News.

Anderson Cooper de CNN a déclaré après le discours de 16 minutes: “C’est la personne la plus puissante du monde et nous le voyons comme une tortue obèse sur le dos, agitant sous le soleil brûlant, réalisant que son temps est écoulé.”

Même les dirigeants républicains se sont joints à un chœur de condamnation des attaques de M. Trump contre le système électoral américain et de ses allégations apparemment sans fondement de fraude électorale généralisée après le plus grand taux de participation du pays depuis plus d’un siècle.

M. Biden a quant à lui lancé un appel au calme, craignant que la contestation de la démocratie américaine par M. Trump n’entraîne des violences dans les rues.

“La démocratie est parfois désordonnée”, a déclaré l’ancien vice-président de 77 ans dans un discours aux médias du Delaware.

«Cela demande parfois aussi un peu de patience. Je demande aux gens de rester calmes. Le processus fonctionne. Le décompte est en cours et nous le saurons très bientôt », a-t-il ajouté, tweetant plus tard qu’il avait lancé le« plus grand effort de protection électorale de l’histoire ».