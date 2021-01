J

oe Biden a tweeté pour dire «c’est un nouveau jour en Amérique» avant sa cérémonie d’inauguration qui le verra devenir le 46e président des États-Unis.

À quelques heures à peine avant que M. Biden ne prête serment, le président élu s’est rendu sur Twitter pour déclarer un nouveau départ pour les États-Unis.

Dans un tweet qui a été partagé des centaines de milliers de fois, M. Biden a simplement écrit: «C’est un nouveau jour en Amérique».

Plus tôt mercredi, M. Biden a assisté à une messe à la cathédrale Saint-Matthieu de Washington DC avec son épouse, Jill Biden, la présidente démocrate de la Chambre Nancy Pelosi et le chef de la minorité au Sénat Chuck Schumer, ainsi que le chef du Sénat républicain Mitch McConnell et le leader de la Chambre Kevin McCarthy.

Avec une sécurité accrue et un manque de foule en raison de la menace de la pandémie de coronavirus, la cérémonie de M. Biden différera des affaires somptueuses habituelles.

“Bonne vie, et nous vous reverrons bientôt”, a déclaré Donald Trump avant de monter à bord d’Air Force One pour se rendre à sa maison de plage en Floride.

M. Biden a également dirigé ses millions d’abonnés Twitter vers un flux en direct du Capitole avant la cérémonie d’inauguration.

«Aujourd’hui, nous recommençons», a déclaré le président élu de 78 ans.

Inauguration Day 2021 – En images

Les drapeaux américains sont visibles tôt le matin alors que les préparatifs se poursuivent pour l’investiture du président élu américain Joe Biden

. via .

Joe Biden arrive pour son inauguration

Nouvelles du ciel

Le président élu américain Joe Biden et la première dame Jill Biden assistent à la messe à la cathédrale Saint-Matthieu l’Apôtre à Washington, DC

. via .

Un orchestre militaire arrive au Capitole américain tôt le matin avant l’investiture du président élu américain Joe Biden

.

La vice-présidente élue Kamala Harris (à droite) et son mari Doug Emhoff (à gauche) assistent à des services à la cathédrale Saint-Matthieu l’Apôtre

.

Lady Gaga arrive à l’inauguration du président élu américain Joe Biden o

.

Deux Marines américains prennent position sur le front ouest du Capitole américain alors que les préparatifs sont effectués avant la 59e cérémonie d’inauguration du président élu Joe Biden et du vice-président élu Kamala Harris à Washington, DC

. via .

Marine One vole par le Washington Monument sur son chemin vers la Maison Blanche à Washington, DC

POOL / . via .

Joe Biden

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, à gauche, et son mari Paul Pelosi assistent à la messe à la cathédrale Saint-Matthieu l’apôtre lors des cérémonies du jour de l’inauguration

AP

Des sièges socialement distants sont visibles sur le front ouest du Capitole avant l’investiture présidentielle de Joe Biden à Washington

REUTERS

L’ancien Yankee de New York Alex Rodriguez arrive à l’inauguration du président élu américain Joe Biden

.

Des préparatifs sont faits à Joint Base Andrews dans le Maryland pour le départ du président américain sortant Donald Trump

. via .

Un jumbotron est vu avant l’investiture du président élu américain Joe Biden

.

Le cortège du vice-président américain Mike Pence arrive au Capitole américain pour l’inauguration du président élu Joe Biden et du vice-président élu Kamala Harris

.

Le président sortant Donald Trump et la première dame Melania Trump arrivent sur Marine One avant de monter à bord d’Air Force One à Andrews Air Force Base

AP

Le diagramme montre qui s’assiéra où pendant la cérémonie d’inauguration

AP

Des drapeaux américains représentant ceux qui n’ont pas pu assister à l’inauguration en raison de Covid-19, flottent dans le vent au Mall avant l’inauguration du président élu américain Joe Biden à Washington, DC

. via .

Une fois au Capitole, M. Biden recevra le serment du juge en chef John Roberts et Mme Harris sera assermentée par la juge Sonia Sotomayor.

Le thème du discours d’environ 30 minutes de M. Biden sera America United, et les assistants ont déclaré que ce serait un appel à mettre de côté les différends pendant un moment de procès national.

M. Biden supervisera ensuite un Pass In Review, une tradition militaire qui honore le transfert pacifique du pouvoir à un nouveau commandant en chef.

Ensuite, M. Biden, Mme Harris et leurs conjoints seront rejoints par un trio bipartite d’anciens présidents – Bill Clinton, George W.Bush et Barack Obama – pour déposer une gerbe sur la Tombe du soldat inconnu lors de la cérémonie nationale d’Arlington.

Plus tard, M. Biden se joindra à la fin d’un défilé inaugural allégé alors qu’il entrera à la Maison Blanche.

En raison de la pandémie, une grande partie du défilé de cette année sera une affaire virtuelle avec des spectacles de partout au pays.

Reportage supplémentaire par Associated Press.