Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden n’a pas hésité en ce qui concerne le diagnostic de COVID-19 du président Donald Trump lors d’une mairie de NBC News lundi soir. Après que Trump ait été testé positif au virus, il a minimisé à plusieurs reprises, malgré le fait qu’il tue plus d’un million de personnes dans le monde et plus de 211000 Américains, a déclaré Biden lors de la mairie que le président était “responsable” de ce qui lui était arrivé.

«Quiconque contracte le virus en disant essentiellement:« Les masques n’ont pas d’importance, la distance sociale n’a pas d’importance », je pense que c’est responsable de ce qui leur arrive», a déclaré Biden, 77 ans, à propos de Trump, 74 ans, lors de l’événement. Trump a rapidement répondu à l’événement sur Twitter, le qualifiant de “blague” et de “honte” pour le pays.

Quelqu’un a-t-il eu l’occasion de voir cette «blague» absolue d’une interview à la mairie que Joe Biden a faite avec Concast @NBCNews, animée par Lester Holt? Quelle honte pour notre pays que les ondes publiques GRATUITES puissent être utilisées de cette façon. Tous les SOFTBALLS. Un gros correctif. Le temps devrait être payé par le DNC corrompu! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 6 octobre 2020

La condamnation de Biden de refuser de suivre les directives de santé et de sécurité sept mois après le début d’une pandémie mondiale intervient alors que Trump a poussé un nouveau récit à la suite de son test positif, de son hospitalisation ultérieure et de son traitement avec des médicaments expérimentaux non disponibles au public. “Une chose est sûre: ne laissez pas cela vous dominer. N’ayez pas peur. Vous allez le battre”, a déclaré Trump dans un message de la Maison Blanche, après avoir quitté le centre médical militaire national Walter Reed lundi. . “Nous avons le meilleur équipement médical, nous avons les meilleurs médicaments, tous développés récemment. Et vous allez le battre.”

Dès son retour à la Maison Blanche, Trump a été vu retirer son masque à l’extérieur, bien qu’il soit toujours contagieux et proche d’autres personnes. Il est depuis revenu à un sujet de discussion familier, affirmant à tort que le coronavirus n’est pas plus dangereux que la grippe, bien qu’il ait tué des dizaines de milliers de personnes supplémentaires aux États-Unis.

Lors de la mairie de lundi, Biden s’est également adressé au port d’un masque, ce pour quoi Trump s’est moqué de lui lors du premier débat présidentiel. «C’est quoi ce truc macho – ‘Je ne vais pas porter de masque?’ Quel est le problème ici? ” Biden a déclaré, en disant à l’hôte Lester Holt tout en tenant un masque, “Je considère le port de ce masque, non pas tellement me protéger, mais comme une responsabilité patriotique. … J’espère que le président – ayant traversé ce qu’il a vécu. .. communiquerait la bonne leçon au peuple américain: les masques comptent. “