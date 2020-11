J

oe Biden a déclaré que le refus de l’administration Trump de donner à son équipe l’accès aux principales agences fédérales affectait leur capacité à créer des orientations sur «la question très importante de la distribution des vaccins».

Donald Trump continue de refuser de céder au président élu M. Biden, alors même que le démocrate a approché un record de 80 millions de voix jeudi.

Le nombre de personnes hospitalisées atteintes de Covid-19 aux États-Unis a doublé le mois dernier et a établi de nouveaux records chaque jour cette semaine.

Les cas sont en hausse dans les 50 États et les décès sont en moyenne de plus de 1 155 par jour – le plus élevé depuis des mois.

Le refus de l’Administration des services généraux de nommer M. Biden vainqueur de l’élection américaine de 2020 a empêché l’équipe de M. Biden de recevoir les fonds fédéraux alloués pour la transition et a empêché son équipe de rencontrer ses homologues pour collecter des informations pertinentes.

M. Biden a déclaré que son équipe de transition ne disposait pas de «toutes les informations dont nous avons besoin de toutes les différentes agences», et que, par conséquent, «nous ne sommes pas en mesure de tout gérer, des tests aux conseils en passant par le tout. question importante de la distribution des vaccins ».

M. Biden a lancé son propre groupe de travail axé sur l’élaboration d’un plan d’action pour contenir la pandémie. Mais lui et ses collaborateurs ont déclaré qu’un manque d’accès à la planification actuelle du gouvernement fédéral rendra la réponse beaucoup plus difficile lorsqu’il entrera en fonction en janvier.

Auparavant, M. Biden avait déclaré aux gouverneurs des États qu’il les aiderait à accéder aux ressources dont ils ont besoin pour surmonter Covid-19.

(

Donald Trump a convoqué les dirigeants législatifs républicains du Michigan à la Maison Blanche pour une réunion dans le but d’annuler la certification de la victoire de Joe Biden dans l’État du champ de bataille

/ REUTERS)

S’exprimant lors d’une vidéoconférence avec l’équipe de direction de l’Association nationale des gouverneurs, qui comprend cinq républicains et quatre démocrates, M. Biden a déclaré: “Malheureusement, mon administration n’a pas été en mesure d’obtenir tout ce dont nous avons besoin.”

Il a spécifiquement cité Operation Warp Speed, le partenariat du gouvernement fédéral avec des sociétés pharmaceutiques privées pour développer un vaccin Covid-19.

M. Biden a participé depuis un théâtre à Wilmington, Delaware, avec le vice-président élu Kamala Harris. Les dirigeants du groupe de travail sur les virus de M. Biden étaient également apparus en ligne: Vivek Murthy, un ancien chirurgien général; David Kessler, ancien chef de la Food and Drug Administration; et Marcella Nunez-Smith de l’Université de Yale.

Parmi les gouverneurs démocrates participant figurait Gretchen Whitmer du Michigan, qui faisait partie de ceux que M. Trump a ciblés pour des allégations de fraude non fondées.

«Je veux que vous sachiez que je serai votre partenaire à la Maison Blanche», a déclaré M. Biden aux gouverneurs, dont les républicains Larry Hogan du Maryland, Asa Hutchinson de l’Arkansas, Kay Ivey de l’Alabama, Charlie Baker du Massachusetts et Gary Herbert de l’Utah. .

M. Biden a promis aux chefs d’État qu’il «s’assurerait que vous obtenez les ressources dont vous avez besoin… pour vaincre ce virus».

M. Hogan a récemment déclaré à l’Associated Press que les affirmations sauvages et non étayées de M. Trump de fraude électorale généralisée étaient «dangereuses» et «embarrassantes».

M. Hutchison a déclaré au cours du week-end que M. Biden serait le prochain président, et a appelé l’administration Trump à lui donner accès aux informations dont il avait besoin pour être pleinement prêt à diriger le pays le 20 janvier, jour de l’inauguration.

