Le président élu Joe Biden a appelé à la fin de la «sombre saison de la division» alors qu’il s’adressait à la nation avant les vacances de Thanksgiving.

Il a demandé aux Américains de «renforcer nos épines» pour un combat contre le coronavirus qui, selon lui, se poursuivrait pendant des mois.

S’exprimant mercredi soir, M. Biden a exhorté les gens à renoncer aux traditions de vacances à haut risque alors que les cas de Covid continuaient à augmenter aux États-Unis.

M. Biden a ajouté dans un tweet: “Nous devons nous rappeler: nous sommes en guerre contre un virus – pas les uns avec les autres.”

Pendant ce temps, le président Donald Trump a continué d’exhorter ses partisans à travailler pour renverser les résultats des élections du 3 novembre.

M. Biden a appelé les Américains à prendre des précautions pour essayer d’endiguer la vague du virus, en portant des masques et en pratiquant la distanciation sociale.

Tout en affirmant que le gouvernement fédéral a “de vastes pouvoirs” pour lutter contre le virus, il a ajouté que “le gouvernement fédéral ne peut pas le faire seul”.

“Chacun de nous a la responsabilité dans sa propre vie de faire ce que nous pouvons pour ralentir le virus”, a-t-il déclaré dans une allocution à Wilmington.

M. Biden a déclaré que, jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin, le port de masques, la distanciation sociale et la limitation de la taille des rassemblements “sont nos outils les plus efficaces pour lutter contre le virus”.

Mais il a promis que dès le début de sa présidence, “nous prendrons des mesures qui changeront le cours de la maladie”, y compris l’augmentation des tests.

Et il a dit qu’il prenait lui-même des précautions autour de Thanksgiving et évitait sa grande réunion de famille traditionnelle, passant plutôt les vacances avec sa femme, sa fille et son gendre.

M. Biden a déclaré: “C’est le moment où nous devons nous resserrer la colonne vertébrale, redoubler d’efforts et nous réengager dans ce combat. Nous sommes tous dans le même bateau.”

Dans ses remarques à Wilmington, M. Biden a fait allusion au refus de M. Trump de concéder l’élection.

Il a déclaré que “notre démocratie a été mise à l’épreuve cette année” mais “les peuples de cette nation sont à la hauteur de la tâche”.

Il a déclaré: “En Amérique, nous avons des élections complètes, justes et libres, puis nous honorons les résultats. Les habitants de cette nation et les lois du pays ne défendront rien d’autre.”

Il a également proposé une vision optimiste, appelant les Américains à «rêver à nouveau» et prédisant que «le 21e siècle sera un siècle américain».

Les remarques de M. Biden sont intervenues alors que les cas de Covid-19 augmentent dans tout le pays.

Les admissions à l’hôpital, les décès et le taux de positivité des tests ont également fortement augmenté à l’approche de Thanksgiving, et les experts en santé publique ont averti que les grands rassemblements familiaux prévus pour les vacances allaient probablement prolonger et aggraver la flambée.