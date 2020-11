Dans un nouveau coup dur pour M. Trump, la Chine a félicité le président élu en disant «nous respectons le choix du peuple américain». M. Trump refuse de concéder sa défaite en affirmant que l’élection lui a été «volée».

M. Biden avait été largement projeté pour remporter les 11 votes électoraux de l’Arizona – devenant le premier démocrate à revendiquer l’État du sud dans une course présidentielle depuis que Bill Clinton a été réélu en 1996.

La victoire de M. Biden en Arizona porte son décompte au Collège électoral qui détermine le vainqueur à 290 contre 217 de M. Trump, une avance insurmontable avec seulement la Géorgie et la Caroline du Nord à déclarer. Cependant, la transition de 77 ans à la Maison Blanche après le scrutin du 3 novembre est entravée par le refus du président d’accepter qu’il a perdu au milieu d’un barrage de réclamations de fraude électorale de sa part et de ses compatriotes républicains. Ces affirmations ont maintenant été rejetées par un comité de fonctionnaires électoraux fédéraux qui a déclaré que le vote à la Maison Blanche était «le plus sûr de l’histoire américaine».

«Il n’y a aucune preuve qu’un système de vote ait supprimé ou perdu des votes, modifié des votes ou ait été compromis de quelque manière que ce soit», a annoncé le comité.

en relation

Cela est venu après que M. Trump ait affirmé sans preuve que 2,7 millions de votes pour lui avaient été «supprimés» lors de sa dernière attaque sur Twitter. Son refus d’accepter le résultat a bloqué le processus de transition vers une nouvelle administration.

Pendant ce temps, Barack Obama a averti que les républicains empruntaient un «chemin dangereux» en approuvant les allégations sans fondement de M. Trump de fraude électorale.

Dans une interview qui sera diffusée dimanche à l’émission 60 Minutes de CBS, l’ancien président a déclaré: «C’est une étape de plus dans la dé-légitimation non seulement de la nouvelle administration Biden, mais de la démocratie en général, et c’est une voie dangereuse.» M. Obama a déclaré que son successeur avait été élu parce que «des millions d’Américains ont été effrayés par un homme noir à la Maison Blanche». Des extraits de ses mémoires A Promised Land, qui sont publiés mardi, ont été publiés dans la presse.

M. Obama a écrit: «C’était comme si ma présence même à la Maison Blanche avait déclenché une panique profonde, un sentiment que l’ordre naturel avait été perturbé. C’est exactement ce que Donald Trump a compris lorsqu’il a commencé à colporter des affirmations selon lesquelles je n’étais pas né aux États-Unis et que j’étais donc un président illégitime.