Lord Vaizey a également déchiré le «programme anti-réveil poursuivi par le gouvernement», le qualifiant «d’absolument pathétique».

Le Premier ministre a été mis en doute par Sky News mercredi, le jour de l’investiture de M. Biden, quant à savoir si le nouveau président est «réveillé», un terme utilisé contre le démocrate par certains de ses opposants au milieu des guerres culturelles en Amérique.

L’air perplexe, M. Johnson a répondu: «Je ne peux pas faire de commentaire à ce sujet. Ce que je sais, c’est qu’il est un fervent partisan de l’Alliance transatlantique et c’est une bonne chose et un partisan de beaucoup de choses que nous voulons accomplir ensemble et dans la mesure où il n’y a rien de mal à être réveillé.

«Mais ce que je peux vous dire, c’est que c’est très, très important pour tout le monde et je me placerais dans la catégorie des personnes qui croient qu’il est important de défendre votre histoire et vos traditions et vos valeurs et choses en lesquelles vous croyez.

Cependant, Lord Vaizey, un ministre de la Culture dans l’administration de David Cameron, n’a pas hésité sur la question «réveillée».

«Biden est réveillé de la meilleure façon, c’est-à-dire qu’il célèbre les traditions américaines», a-t-il déclaré à Times Radio.

«Il a prêté serment sur la Bible de Lincoln et a juré de défendre la constitution vieille de 250 ans. Et il a fait lire à son adresse un merveilleux poète de 22 ans. C’est ce que le meilleur du réveil est. Et c’est ce qu’est le meilleur de la Grande-Bretagne et des États-Unis, qui est de célébrer nos traditions, de reconnaître que nous vivons au 21e siècle.

La secrétaire aux Affaires étrangères de l’ombre, Lisa Nandy, a également déclaré qu’elle considérait le vétéran de Washington, âgé de 78 ans, M. Biden comme un «gars réveillé».

Il y a quelques jours à peine, le secrétaire aux communautés, Robert Jenrick, a annoncé son intention d’offrir une plus grande protection aux statues contre le retrait «sur un coup de tête ou à la demande d’une foule qui aboie».

Il a critiqué les tentatives des «dignes réveillés» et d’autres groupes pour «effacer» des parties de l’histoire de la Grande-Bretagne après qu’une statue du marchand d’esclaves du 17ème siècle Edward Colston a été abattue lors d’une manifestation Black Lives Matter à Bristol l’année dernière.

M. Jenrick a ajouté: “Nous ne pouvons pas – et ne devrions pas – essayer de modifier ou de censurer notre passé.”

Cependant, Lord Vaizey, ancien député de Wantage dans l’Oxfordshire, a arrondi sur le «langage provocateur» utilisé par M. Jenrick.

Il a déclaré: «Tout le genre de programme anti-réveil poursuivi par le gouvernement est absolument pathétique.

«Je ne sais pas si vous avez lu l’article de Robert Jenrick ce week-end où il défendait des statues, mais en utilisant un langage ridiculement provocateur. Si vous aviez coupé et collé cela et l’aviez mis dans Private Eye, un article parodique, personne n’aurait souri.

«Et ils sont évidemment allés à de nombreux groupes de discussion et ont découvert que les gens sont un peu nerveux à propos de tout ce débat, mais vraiment, ils devraient s’y pencher.