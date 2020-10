Le président Donald Trump et le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden ne débattront pas avec des barrières de plexiglas entre leurs pupitres jeudi soir à l’Université Belmont de Nashville. Les barrières en plexiglas ont été placées par les lutrins avant le débat, mais ont été retirées après que les campagnes ont déclaré que chaque candidat avait été testé négatif. Le débat est la confrontation finale entre les deux candidats avant l’élection du 3 novembre.

Tôt jeudi matin, NBC News a rapporté que les barrières en plexiglas avaient été placées entre les deux lutrins “sur la recommandation des conseillers médicaux de la commission”, selon le coprésident de la Commission sur les débats présidentiels, Frank Fahrenkopf, Jr. Quelques heures avant la date prévue du débat. pour commencer, les barrières ont été supprimées car Biden et Trump ont été testés négatifs. La décision a également été prise en consultation avec le Dr Anthony Fauci, rapporte NBC News, et les deux campagnes ont été approuvées.

MISE À JOUR: La commission de débat a supprimé les barrières en plexiglas après que leurs conseillers médicaux (1) ont appris que Trump et Biden avaient été testés négatifs au COVID aujourd’hui et (2) ont consulté le Dr Fauci.

L’équipe médicale a changé sa recommandation, par DPC, et les deux campagnes ont accepté. https://t.co/v2AmeQb64c – Peter Alexander (@PeterAlexander) 22 octobre 2020

Tôt jeudi, l’attachée de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany a déclaré aux journalistes que Trump avait été testé négatif avant de voler sur Air Force One avec la Première Dame Melania Trump à Nashville, rapporte NBC News. Quand Trump est arrivé à Nashville, il est descendu de l’avion sans porter de masque facial. La campagne de Biden a également confirmé que l’ancien vice-président avait été testé négatif, rapporte The Hill. Biden et sa femme, Jill Biden, portaient tous deux des masques lorsqu’ils ont quitté leur avion.

Trump a été testé positif au coronavirus plus tôt ce mois-ci, quelques jours à peine après le premier débat avec Biden à Cleveland le 29 septembre. On a souvent demandé à la Maison Blanche quand Trump avait été testé pour la dernière fois négatif avant d’être testé positif. Lors d’un événement organisé à la mairie par Savannah Guthrie de NBC News, on a demandé à Trump s’il avait été testé le jour du débat. “Peut-être que je l’ai fait, peut-être pas”, a déclaré Trump.

Le débat présidentiel de jeudi soir est le deuxième et dernier débat. Il sera animé par la journaliste de NBC News Kristen Welker, qui a choisi les sujets. Les sujets incluent la lutte contre le COVID-19, les familles américaines, la race en Amérique, le changement climatique, la sécurité nationale et le leadership. L’événement de 90 minutes est divisé en six segments de 15 minutes, qui commenceront chacun par des déclarations de deux minutes d’un candidat tandis que le microphone de l’autre candidat est coupé.