Le président élu Joe Biden et son épouse, la Dre Jill Biden, se sont rendus sur les réseaux sociaux le vendredi matin de Noël pour partager un message sincère avec les Américains, les guidant à faire ce qu’ils peuvent pour se soutenir mutuellement pendant ce qui a été une année très difficile pour tant de gens. à travers le pays alors que les cas de coronavirus continuent d’augmenter à travers les États-Unis.Le futur président et la première dame livrant un sombre message d’espoir à des millions de personnes, la vidéo a accumulé 2,2. millions de vues avec plus de 20 000 retweets et 175 000 likes sur Twitter.

“Joyeux Noël, bonnes fêtes. Jill et moi vous souhaitons, à vous et à votre famille, joie, santé et bonheur cette saison”, a commencé Biden. “Mais nous savons que pour beaucoup d’entre vous dans notre pays, cette année a été très difficile. Et nous nous rappelons en cette saison d’espoir notre humanité commune et ce que nous sommes appelés à faire les uns pour les autres.”

Biden a poursuivi en expliquant que, alors que de nombreux Américains «luttent pour trouver du travail, mettent littéralement de la nourriture sur la table, paient leur loyer ou leur hypothèque», c’est à ce moment qu’on nous rappelle que nous sommes sur cette Terre pour prendre soin de les uns les autres, pour donner ce que nous pouvons et pour être une source d’aide et d’espoir pour les amis comme pour les étrangers. “

Épouse de Biden depuis plus de 40 ans, le Dr Biden a également partagé des mots pour ceux qui ont perdu un être cher à Noël. «Joe et moi connaissons ce chagrin et nous savons comment, en période de chagrin, un mot gentil peut signifier tant de choses», a-t-elle déclaré. «C’est aussi une saison de gratitude. Et nous sommes très reconnaissants pour les travailleurs de première ligne et essentiels qui se sont mis en danger pour nous tous – et pour les scientifiques et les chercheurs qui ont travaillé pour fournir des vaccins qui constituent une incroyable percée scientifique. Et nous pensons à nos militaires qui sont loin de chez eux et aux êtres chers qui leur manquent.Notre famille connaît votre sacrifice et nos cœurs sont avec vous.

Le président élu, qui sera assermenté le 20 janvier alors que le 46e président des États-Unis a de nouveau parlé, notant comment les traditions et les célébrations des fêtes de sa famille ont également été considérablement modifiées en raison de la pandémie, comme tant d’autres à travers le pays. «Pour les Bidens, nous avons généralement de 20 à 25 personnes pour le dîner de Noël, mais pas cette année. Notre famille va nous manquer. Mais c’est ce que nous devons faire pour assurer la sécurité de notre famille. Nous espérons que vous envisagez également de limiter les déplacements et la taille des réunions de famille cette année. “

Le Dr Biden a ajouté un appel à l’espoir dans les moments difficiles. «Même si nos célébrations sont obscures, nous savons que ce ne sera pas éternel et que des jours plus clairs vont bientôt arriver. En ce jour saint, nous nous souvenons que l’amour et la joie peuvent être partagés sur les distances les plus éloignées. Nous célébrons séparément, mais pas seuls, et nous attendons avec impatience l’année prochaine, où nous pourrons nous réunir avec une reconnaissance renouvelée pour les gens et les traditions que nous aimons. “

Alors que le message de Noël de Biden parle de la douleur pandémique, le message de vacances de Donald Trump contrastait fortement avec celui du président élu, mentionnant à peine le coronavirus. Envoyant ses “vœux les plus chaleureux” au peuple américain, Trump a remercié les familles des militaires, les premiers intervenants, les forces de l’ordre et les professionnels de la santé de première ligne qui “travaillent sans relâche pour servir et protéger nos communautés”. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 349000 Américains sont morts du coronavirus, et il y a plus de 18,7 millions de cas confirmés aux États-Unis