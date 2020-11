Samedi, le président élu Joe Biden et son colistier, Kamala Harris, sont montés sur scène à Wilmington, dans le Delaware, avec leurs proches à leurs côtés pour accepter leurs nominations respectives après la proclamation du vainqueur des élections plus tôt dans la journée. Au cours de la célébration, les canons à confettis ont fini par créer une réaction virale pour le mari de Biden et Harris, Doug Emhoff, alors qu’ils étaient clairement pris au dépourvu par l’explosion soudaine.

Les téléspectateurs ont rapidement laissé échapper un rire après avoir vu le moment se dérouler pendant que “I Won’t Back Down” de Tom Petty jouait en arrière-plan. Biden et Harris ont tous deux été rejoints sur scène par leurs familles alors que des milliers de personnes assistaient à la scène, dont beaucoup résidaient à l’intérieur et au-dessus de leurs voitures agitant des pancartes et klaxonnant. Harris est montée sur le podium la première pour s’imprégner de son moment en tant que première femme et première personne de couleur à occuper le poste de vice-présidente. Elle en a parlé lors de son discours, rappelant aux téléspectateurs qu’elle est peut-être la première, mais qu’elle ne sera pas la dernière, “Parce que chaque petite fille qui regarde ce soir voit que c’est un pays de possibilités.” Son message a continué à insister sur l’idée d’opportunités infinies pour tout le monde, notant que le pays «vous a envoyé un message clair» dans les résultats du vote.

Le président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris sont rejoints sur scène par leurs familles – et quelques confettis. https://t.co/eJ4LLajSB6 pic.twitter.com/aDgBtLz4EE – ABC News (@ABC) 8 novembre 2020

Avec Harris préparant le terrain, Biden a fait écho à des sentiments similaires pour amener l’unité à travers le pays au cours de ce qui est devenu une période tumultueuse de quatre ans et encore plus des 12 derniers mois. «Il est temps de mettre de côté la rhétorique dure, d’abaisser la température, de se revoir, de s’écouter à nouveau», a exhorté ses partisans et même ceux qui ont voté d’une autre manière. Il a livré un message d’espoir au milieu d’une pandémie qui fait rage et de tensions sociales, suggérant qu’à partir de maintenant, il est temps de «guérir l’Amérique».

Dimanche, les votes à travers le pays seront comptés alors que Biden continuait de s’appuyer sur une avance de quatre millions de dollars dans les votes populaires. La Géorgie et l’Alaska restent les deux derniers États en suspens qui n’ont pas encore été déclarés. L’État Peach voit Biden détenir un léger avantage sur Trump tandis que l’Alaska se penche davantage vers le titulaire. Cela laisse 19 votes d’un collège électoral à gagner alors que Biden détient une avance de 290-214 sur plusieurs points de vente.