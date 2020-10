L’ancien vice-président Joe Biden a révélé que lui et sa femme, le Dr Jill Biden, avaient été testés négatifs pour le coronavirus quelques heures seulement après que le président Donald Trump et la première dame Melania Trump aient été testés positifs. Le résultat du test négatif des Bidens intervient trois jours après que Biden et Trump ont partagé une étape de débat mardi soir lors de leur première rencontre avant les élections de novembre. Dans un tweet partagé vendredi après-midi, Biden a remercié tout le monde “pour vos messages d’inquiétude” et a écrit qu’il espère que “cela sert de rappel: portez un masque, gardez vos distances sociales et lavez-vous les mains”.

Pendant ce temps, Trump a annoncé que lui et Melania Trump étaient en quarantaine. Son emploi du temps officiel pour vendredi a été effacé en dehors d’un appel téléphonique. Les Trump ont été testés positifs pour COVID-19 après que Hope Hicks, un des meilleurs collaborateurs de la Maison Blanche, ait été testé positif. Personne d’autre dans la famille n’a été testé positif au moment de la publication. Un responsable de la Maison Blanche a confirmé au New York Daily News que le président présentait vendredi des symptômes “légers” de type rhume.

Je suis heureux d’annoncer que Jill et moi avons testé négatif pour COVID. Merci à tous pour vos messages d’inquiétude. J’espère que cela sert de rappel: portez un masque, gardez une distance sociale et lavez-vous les mains. – Joe Biden (@JoeBiden) 2 octobre 2020

Aucun des deux hommes ne portait de masque sur scène mardi soir, ni le modérateur du débat Chris Wallace – bien que les podiums de Trump et Biden aient été placés à environ 8 pieds l’un de l’autre et qu’ils ne se soient pas rapprochés. Les directives du CDC pour la distanciation sociale sont de 6 pieds. Au cours du débat, Trump s’est moqué de Biden pour avoir porté un masque. “Je ne porte pas de masque facial comme lui”, a déclaré Trump à propos de Biden. «Chaque fois que vous le voyez, il a un masque. Il pourrait parler à 200 pieds de distance… et il se présente avec le plus grand masque que j’aie jamais vu.

Les résultats des tests signifient que Biden continuera probablement sans interruption le long de sa campagne électorale. Son voyage prévu pour le Michigan a été fluide pendant une grande partie de vendredi matin alors que les assistants de campagne ont traité la nouvelle du diagnostic de Trump et déterminé la prochaine étape de Biden. La vice-présidente de Biden, la sénatrice Kamala Harris, a quitté Washington vendredi pour Las Vegas, où elle organise un événement plus tard dans la journée. Elle a été testée pour COVID-19 jeudi et son résultat est revenu négatif.

Plus tôt vendredi, Biden a envoyé ses meilleurs vœux à Donald et Melania Trump de lui-même et de sa femme. “Jill et moi envoyons nos pensées au président Trump et à la première dame Melania Trump pour un rétablissement rapide. Nous continuerons de prier pour la santé et la sécurité du président et de sa famille”, avait-il tweeté à l’époque.

NBC News a obtenu un e-mail de la responsable de la campagne de Biden, Jen O’Malley Dillon, au personnel, les assurant que la campagne prenait toutes les précautions de santé pour protéger Biden, Harris et leurs familles. Elle leur a également demandé de ne pas publier sur les réseaux sociaux le diagnostic de Trump sans approbation préalable.