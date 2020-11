Après que plusieurs médias, dont l’AP et CBS, aient projeté Joe Biden comme le vainqueur de l’élection de 2020, une vidéo virale du président élu embrassant le fils de l’entraîneur sportif tué dans une fusillade à l’école a refait surface. Accompagnant le langage «décent» et «gentillesse», le clip, qui a été partagé par l’acteur de Stranger Things David Harbour, a fait son chemin vers son Instagram dimanche après-midi avec beaucoup d’émerveillement devant le moment tendre.

“Nous avons un être humain décent dans notre plus haut bureau. Cela nous a permis et continuera de nous élever”, a écrit Harbour à côté de la vidéo, qui a accumulé près d’un million de vues. “Décence, gentillesse, inclusion, prudence, prudence, douceur, amour, patience, équité, justice, paix, paix, paix, paix. Que ces mots résonnent pendant les 4 années à venir. Vraiment, pour TOUS et avec un nouveau sens – que la liberté bague.” Alors que Harbour avait initialement ouvert la section des commentaires sur le message, il l’a fermé des heures plus tard à la suite d’une vague de réponses cruelles et manifestement méchantes d’un certain nombre d’individus qui se disputaient la simple compréhension de la tolérance.

La séquence, qui a été prise en 2018, montre l’actuel président élu lors d’un service commémoratif à Parkland, en Floride, à la suite de la tragique fusillade de l’école Marjory Stoneman Douglas qui a fait 17 morts, dont l’entraîneur sportif et ancien vétéran militaire Chris Hixon qui a été tué alors qu’il tentative de désarmer l’homme armé et camarade de classe, Nikolas Cruz. Au cours de la visite, Biden est approché par le fils de Hixon, Corey, qui accourt pour embrasser l’ancien vice-président pendant que sa mère, Debra regarde. L’adolescent manifestement désemparé et navré, Biden l’embrasse, lui demandant comment il va.

«Merci de m’avoir serré dans vos bras», répond le 46e président projeté dans les images virales en embrassant le garçon sur la tête. “Ça va? Ça va aller. On va bien. Je te le promets.” Alors que la vidéo a été publiée sur Instagram aujourd’hui, elle flotte depuis des semaines sur Twitter, de nombreux utilisateurs de médias sociaux admettant que le moment les a laissés en larmes. Pendant ce temps, d’autres ont applaudi l’empathie manifestée par le leader américain, comme l’actrice de Brooklyn Nine-Nine, Melissa Fumero a republié le film il y a un peu plus de deux semaines, qui a reçu plus de 8 millions de vues. “Ceci. Un retour à la décence. À l’humanité. Aimer. Se soutenir mutuellement dans nos moments les plus sombres”, a-t-elle écrit.

Biden a fait un câlin virtuel aujourd’hui avec le membre de la famille Parkland qu’il embrassait dans cette vidéo qui est devenue virale la semaine dernière: https://t.co/VhK9ulG3Nz – Edward-Isaac Dovere (@IsaacDovere) 29 octobre 2020

Attention: revoir le clip de Biden de Parkland où il embrasse le gamin et dit «ça va aller» se traduira par des sanglots déchirants. – Jenni Konner (@JenniKonner) 7 novembre 2020

En tant que plus jeune des deux fils du couple, Corey est né sans le côté gauche de son cœur et avec des saignements au cerveau. L’adolescent, qui a récemment eu la chance de voter pour la première fois aux élections de 2020, souffre du rare trouble génétique du syndrome de Kabuki, qui comprend des traits du visage distinctifs, des retards de croissance, divers degrés de déficience intellectuelle, des anomalies squelettiques et une petite taille, selon à l’Organisation nationale pour les maladies rares.

Lors d’une conversation avec la victime de la fusillade et membre du Congrès, Gabrielle Giffords, Hixon a déclaré que même si elle n’avait pas souvent le courage de réconforter son fils Corey, elle a exprimé sa gratitude à Biden pour sa compassion. «Cela signifiait beaucoup pour quelqu’un d’autre de lui donner – de prendre ce temps et de se soucier suffisamment de lui. Mon fils aîné l’appelle« Oncle Joe ». Il peut être cette personne qui peut réconforter notre nation et nous rassembler. “