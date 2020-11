M. Trump a maintenu son silence malgré les menaces de poursuites judiciaires précédentes pour prouver la fraude électorale. Il n’a encore offert aucune preuve d’une élection volée.

La Maison Blanche a déclaré que M. Trump n’avait aucun événement public prévu lundi, quatre jours après avoir déclaré à la nation: «Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler les élections. »

«Depuis quand le Lamestream Media appelle-t-il qui sera notre prochain président? Nous avons tous beaucoup appris au cours des deux dernières semaines! » il a tweeté dimanche.

La pression monte sur le républicain pour qu’il accepte la défaite. L’Administration des services généraux (GSA) est chargée de reconnaître officiellement M. Biden en tant que président élu, ce qui amorce la transition.

Mais l’administrateur de l’agence nommée par Trump, Emily Murphy, n’a pas lancé le processus et n’a donné aucune indication sur le moment où elle le fera.

“La sécurité nationale et les intérêts économiques des États-Unis dépendent du fait que le gouvernement fédéral signale clairement et rapidement que le gouvernement des États-Unis respectera la volonté du peuple américain et s’engagera dans un transfert de pouvoir harmonieux et pacifique”, a tweeté Jen Psaki, une aide à la transition de Biden. le dimanche.

L’ancien président George W. Bush, qui a publié une déclaration félicitant M. Biden, a déclaré que l’élection était «fondamentalement juste».

Le républicain, qui a servi deux mandats à la Maison Blanche, a déclaré: «Bien que nous ayons des divergences politiques, je sais que Joe Biden est un homme bon, qui a gagné sa chance de diriger et d’unifier notre pays.»

Le conseil consultatif du Centre non partisan pour la transition présidentielle a également exhorté l’administration Trump à «commencer immédiatement le processus de transition post-électorale et l’équipe Biden à tirer pleinement parti des ressources disponibles en vertu de la loi de transition présidentielle».

Joe Biden fait signe alors qu’il arrive pour prononcer une allocution à Wilmington, Delaware samedi

Les assistants de campagne de Trump, les hauts responsables républicains et d’autres alliés ont déclaré à l’agence de presse AP que la menace d’action en justice du président visait davantage à créer une stratégie de sortie plus acceptable de la Maison Blanche et à maintenir les partisans de côté qu’à prouver des actes répréhensibles électoraux.

Pendant ce temps, M. Biden, qui a été élu le 46e président samedi, prend des mesures pour construire un gouvernement malgré les questions de savoir si M. Trump offrira l’aide traditionnelle.

Il se concentre d’abord sur le coronavirus, qui a déjà tué près de 240000 Américains. Le président élu annoncera lundi les détails d’un groupe de travail Covid-19 qui créera un plan pour tenter de maîtriser la pandémie qu’il prévoit de commencer à mettre en œuvre après avoir pris la présidence le 20 janvier.

Des amis et des parents irlandais du Joe Biden se sont réunis lors d’un événement spécial à Carlingford, Co Louth, pour célébrer sa victoire

Le démocrate de 77 ans a déjà nommé l’ancien commissaire de la Food and Drug Administration David Kessler et l’ancien chirurgien général né à Huddersfield, le Dr Vivek Murthy, comme coprésidents.

Le président élu a fait référence au nouveau groupe de travail Covid-19 dans son discours de victoire prononcé aux premières heures de dimanche à Wilmington, dans le Delaware.

“Pour tous ceux d’entre vous qui ont voté pour le président Trump, je comprends la déception”, a déclaré M. Biden lors du drive-in. “Il est temps de mettre de côté la rhétorique dure, d’abaisser la température, de se revoir.”

M. Biden envisagerait également une série d’ordonnances visant à annuler les décisions controversées de M. Trump.

Le Financial Times a déclaré que M. Biden chercherait à rejoindre l’accord de Paris sur le climat et l’Organisation mondiale de la santé, et à mettre fin à l’interdiction de voyager des citoyens de sept pays, en grande partie musulmans, par le biais de décrets exécutifs qui ne nécessitent pas l’approbation du Congrès.

