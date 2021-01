Le président américain s’est également inquiété de l’arrestation de la figure de l’opposition Alexei Navalny et de l’implication de la Russie dans une grande campagne de cyberespionnage et des primes sur les troupes américaines en Afghanistan, ont déclaré des responsables américains.

Lundi, il a déclaré aux journalistes qu’il espérait que les États-Unis et la Russie pourraient coopérer dans des domaines où les deux voient des avantages.

«Je trouve que nous pouvons à la fois agir dans l’intérêt mutuel de nos pays en tant qu’accord New Start et faire comprendre à la Russie que nous sommes très préoccupés par leur comportement, qu’il s’agisse de Navalny, de SolarWinds ou de rapports de primes sur les têtes. des Américains en Afghanistan », a déclaré M. Biden.

Moscou a contacté la semaine dernière pour demander cet appel, selon les responsables américains.

Le président américain a déclaré à M. Poutine que son administration évaluait la violation de SolarWinds et les informations selon lesquelles la Russie avait offert des primes aux talibans pour tuer les troupes américaines en Afghanistan.

Il a ajouté que les États-Unis sont prêts à se défendre et prendront des mesures, qui pourraient inclure de nouvelles sanctions, pour s’assurer que Moscou n’agit pas en toute impunité, selon les responsables de l’administration.

«Le président Biden a clairement indiqué que les États-Unis agiraient fermement pour défendre leurs intérêts nationaux en réponse aux actions de la Russie qui nous nuisent à nous ou à nos alliés», a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué au sujet de l’appel.

«Les deux présidents ont convenu de maintenir une communication transparente et cohérente à l’avenir.»

Alexei Navalny: des milliers de manifestants à travers la Russie

La lecture du Kremlin n’a pas abordé les questions les plus litigieuses entre les pays, même si elle a déclaré que les dirigeants ont également discuté d’autres «questions aiguës sur l’agenda bilatéral et international».

Il a décrit le discours comme «franc et professionnel» – souvent une manière diplomatique de se référer à des discussions tendues.

Il a également déclaré que M. Poutine avait félicité M. Biden pour son accession à la présidence et “a noté que la normalisation des relations entre la Russie et les États-Unis servirait les intérêts des deux pays”.

La pandémie de coronavirus, l’accord sur le nucléaire iranien, l’Ukraine et les questions liées au commerce et à l’économie figuraient parmi les questions abordées.

Les deux présidents ont convenu que leurs équipes travaillent de toute urgence pour achever une prolongation du nouveau départ, le dernier traité de contrôle des armements américano-russe, avant son expiration le mois prochain.

«Dans les prochains jours, les parties mettront en place les procédures nécessaires qui assureront la poursuite du fonctionnement» du pacte, a déclaré le Kremlin dans sa lecture de l’appel.

en relation

L’équipe de M. Biden a déjà vivement réagi à la répression des manifestations, au cours de laquelle plus de 3700 personnes ont été arrêtées dans toute la Russie, dont plus de 1400 à Moscou. D’autres manifestations sont prévues pour le week-end prochain.

M. Navalny, un militant anti-corruption et le critique le plus connu de M. Poutine, a été arrêté le 17 janvier alors qu’il rentrait d’Allemagne en Russie, où il avait passé près de cinq mois à se remettre d’une intoxication aux agents neurotoxiques qu’il attribue au Kremlin. Les autorités russes nient les accusations.

M. Biden a précédemment condamné l’utilisation d’armes chimiques.

Reportage supplémentaire par Associated Press.