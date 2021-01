P

Joe Biden, résident, a mis l’Amérique sur un pied de «temps de guerre» aujourd’hui en dévoilant son intention de livrer un million de vaccins contre le coronavirus par jour.

Invoquant une législation basée sur des pouvoirs d’urgence qui a donné au président Franklin D. Roosevelt le pouvoir de contrôler l’économie nationale pendant la Seconde Guerre mondiale, le dirigeant nouvellement investi a averti qu’une action urgente était nécessaire pour endiguer le nombre de morts aux États-Unis qui devrait dépasser 500000 le mois prochain. .

Le président a déclaré que le déploiement du vaccin sous Donald Trump avait été un «échec lamentable», et il a reconnu dans son premier discours à la Maison Blanche qu’il était confronté à «l’un des plus grands défis opérationnels que notre nation ait jamais relevés».

«Notre plan national lance un effort de guerre à grande échelle pour remédier aux pénuries d’approvisionnement en augmentant la production et les équipements de protection, les seringues, les aiguilles, etc.», a-t-il déclaré.

«Et quand je dis temps de guerre, les gens me regardent un peu comme« temps de guerre »? Eh bien, comme je l’ai dit hier soir, 400 000 Américains sont morts. C’est plus que ce qui est mort pendant toute la Seconde Guerre mondiale. 400 000. C’est une entreprise de guerre », a-t-il insisté.

«Nous ne sommes pas tombés dans ce pétrin du jour au lendemain, et il nous faudra des mois pour changer les choses», a-t-il ajouté. «Mais laissez-moi être tout aussi clair. Nous y parviendrons. Nous vaincrons cette pandémie. Et pour une nation en attente d’action, permettez-moi d’être le plus clair sur ce point: l’aide est en route. »

M. Biden a fait de la pandémie sa priorité dès sa première journée complète, signant une série de directives destinées à faire face à la crise sanitaire plutôt qu’à la minimiser, comme l’avait fait son prédécesseur.

en relation

Une pierre angulaire de son plan est un décret pour utiliser la loi américaine sur la production de défense, qui permet à un président de grande autorité de demander aux agences fédérales d’obliger les fabricants américains à produire des fournitures clés dans l’intérêt de la défense nationale. La législation, adoptée pendant la guerre de Corée en 1950, était basée sur les lois sur les pouvoirs de guerre du président Roosevelt de 1941 et 1942. La «Stratégie nationale pour la riposte au Covid-19 et la préparation à la pandémie» prescrit également le port de masques dans tous les transports publics, obligatoire la mise en quarantaine pour les voyageurs internationaux et la mise en place d’un «conseil de dépistage de la pandémie» national pour aider à faire tester davantage de personnes. M. Biden était entouré du vice-président Kamala Harris et du Dr Anthony Fauci, son conseiller médical en chef.

en relation

Interrogé hier si l’objectif de 100 millions de vaccinations au cours de ses 100 premiers jours était trop bas, M. Biden a répondu: «Quand je l’ai annoncé, vous avez tous dit que ce n’était pas possible. Allons. Donnez-moi une pause, mec. Le Dr Fauci a admis qu’il était «libérateur» de travailler avec l’administration Biden après quatre ans de M. Trump, qui l’a écarté et dénigré.

«L’idée que vous pourriez vous lever ici, parler de ce que vous savez … et laisser parler la science, c’est un sentiment libérateur», a-t-il déclaré. «Il y avait des choses qui ont été dites … qui étaient vraiment inconfortables parce qu’elles n’étaient pas fondées sur des faits scientifiques. Je ne prends aucun plaisir à être en position de contredire le président.