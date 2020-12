P

Joe Biden, élu résident, doit nommer le général quatre étoiles à la retraite Lloyd J Austin au poste de secrétaire à la Défense, faisant de lui le premier dirigeant noir du Pentagone.

On pense que M. Biden a choisi le général Austin à la place du candidat de longue date Michele Flournoy, ancien haut responsable du Pentagone et partisan de Biden qui aurait été la première femme à occuper ce poste.

M. Biden avait également envisagé Jeh Johnson, ancien avocat général du Pentagone et ancien secrétaire à la défense de la patrie.

Il est entendu que M. Biden a offert et le général Austin a accepté le poste dimanche.

En tant qu’officier militaire de carrière, le général Austin, âgé de 67 ans, est susceptible de faire face à l’opposition de certains membres du Congrès et de l’establishment de la défense qui croient en l’établissement d’une ligne claire entre les dirigeants civils et militaires du Pentagone.

Bien que de nombreux anciens secrétaires de la défense aient servi brièvement dans l’armée, seuls deux – George C. Marshall et James Mattis – ont été officiers de carrière. Le général Marshall a également été secrétaire d’État.

Comme le général Mattis, le général Austin devrait obtenir une dérogation du Congrès pour servir de secrétaire à la Défense.

Le Congrès avait l’intention de contrôler les militaires par des civils lorsqu’il a créé le poste de secrétaire à la Défense en 1947 et a interdit à un officier militaire récemment retraité d’occuper ce poste.

L’une des personnes qui a confirmé le choix a déclaré que la sélection de Gen Austin consistait à choisir la meilleure personne possible. Mais ils ont ajouté que la pression s’était montée pour nommer un candidat de couleur et que l’action du général Austin avait augmenté ces derniers jours.

M. Biden connaît le général Austin au moins depuis les années du général à la tête des troupes américaines et de la coalition en Irak alors que M. Biden était vice-président.

Le général Austin était commandant à Bagdad du Corps multinational-Irak en 2008 lorsque Barack Obama a été élu président et est revenu à la tête des troupes américaines de 2010 à 2011.

Le général Austin a également servi en 2012 en tant que premier vice-chef d’état-major noir de l’armée, la position n ° 2 du service.

Un an plus tard, il a pris le commandement du Commandement central américain, où il a façonné et commencé à mettre en œuvre une stratégie militaire américaine pour faire reculer les soi-disant militants de l’État islamique en Irak et en Syrie.

Le général Austin a pris sa retraite de l’armée en 2016 et aurait donc besoin d’une dérogation du Congrès à l’exigence légale selon laquelle un ancien membre de l’armée ne portait pas l’uniforme au moins sept ans avant de devenir secrétaire à la défense.

Cette dérogation n’a été accordée que deux fois – plus récemment dans le cas du général Mattis, le général des marines à la retraite qui a été le premier chef du Pentagone de Donald Trump, mais a démissionné en 2018 pour protester contre la politique du président.

Loren DeJonge Schulman, qui a passé 10 ans à des postes de direction au Pentagone et au Conseil de sécurité nationale, a déclaré qu’elle comprenait pourquoi M. Biden chercherait des candidats ayant une compréhension approfondie de l’armée.

Cependant, elle craint que la nomination d’un général à un rôle politique ne prolonge certains des dommages causés par la politisation de l’armée par M. Trump.

“Mais les généraux à la retraite ne sont pas des substituts un pour un des dirigeants civils”, a-t-elle déclaré. «Les officiers généraux apportent des compétences et des perspectives différentes, et les grands généraux ne font pas universellement de bonnes personnes.»

Gen Austin a une réputation de leadership fort, d’intégrité et d’intelligence pointue.

Il ne serait pas un secrétaire à la Défense prototype, non seulement à cause de ses 41 ans de carrière militaire, mais aussi parce qu’il a fui les yeux du public.

Il a gagné l’admiration de l’administration Obama pour son travail en Irak et au commandement central, bien qu’il ne soit pas d’accord avec la décision du président Obama de se retirer complètement d’Irak en décembre 2011.

Le général Austin a été impliqué dans la guerre en Irak du début à la fin.

Il a servi comme commandant adjoint de la 3e division d’infanterie lors de l’invasion de l’Irak en mars 2003 et a supervisé le retrait en 2011.

Lorsque le général Austin a pris sa retraite en 2016, M. Obama a loué son «caractère et ses compétences», ainsi que son jugement et son leadership.

Une personne proche du dossier a déclaré que M. Biden était attiré par la surveillance du général Austin sur le retrait de l’Irak, en particulier compte tenu du rôle imminent de l’armée dans le soutien à la distribution des vaccins contre le coronavirus.

Les leaders des droits civiques ont poussé le président élu à choisir plus de membres noirs du cabinet.

Le révérend Al Sharpton a déclaré lundi à propos du général Austin: «C’est un bon choix que je pense que de nombreux membres de la communauté des droits civiques soutiendraient.

«C’est la première fois que nous voyons une personne de couleur dans cette position. Cela signifie quelque chose, dans une vue globale, surtout après une relation aussi antagoniste que nous avions avec l’administration précédente. ”