De toutes les anecdotes sur Joe Biden, il y en a une qui se démarque pour John Kosinski.

Ayant grandi dans l’État natal de Biden, le Delaware, Kosinski croisait pour toujours le chemin du futur président des États-Unis d’Amérique. Sa mère travaillait à Pala’s, un café de travail dans la ville de Wilmington, qui avait une pancarte à l’extérieur qui proposait de manière auto-dépréciante la «pire pizza du monde». Cela n’a pas dissuadé l’affable sénateur Biden de se rendre régulièrement.

Biden était le politicien local toujours présent. «Je ne peux pas compter le nombre de fois où je lui ai serré la main ou que j’ai reçu une lettre de lui», dit Kosinski, maintenant militant pour l’éducation. «Il était juste omniprésent tout au long de ma vie.» Mais le moment qui lui est vraiment resté est venu il y a sept ans, lorsque le père de l’ami du lycée de Kosinski, Tom, est décédé.

Le père de Tom, connu sous le nom de Reds, était pompier volontaire à Wilmington. Il s’avère que Reds avait été l’un des premiers intervenants lors de l’accident de voiture de 1972 qui a tué la femme de Joe Biden, Neilia et sa petite fille Naomi. Les Reds avaient aidé les deux jeunes garçons Biden, Hunter et Beau, à sortir de l’épave. Il avait également été appelé à la maison Biden lorsqu’elle a été frappée par la foudre en 2004.

Lorsque Biden a appris que Reds était décédé, il a appelé sa veuve pour lui exprimer ses condoléances et s’est excusé que, en tant que vice-président de Barack Obama, son emploi du temps signifiait qu’il ne pourrait pas assister au service.

Ce calendrier, cependant, devait être plus flexible qu’on ne le pensait à première vue. «Remarquablement Joe Biden s’est présenté à l’enterrement – sans faste ni circonstance», se souvient Kosinski. «Il s’est juste assis dans la rangée arrière pour rendre hommage.

Quand un autre en deuil lui a demandé s’il aimerait parler, Biden a partagé ses souvenirs de Reds, à l’improviste. Comme son fils Tom l’a noté plus tard: «Entendre ces histoires, venir du vice-président en exercice était incroyable. Mais plus important encore, il n’y avait pas un seul journaliste en vue.

(

Joe Biden (photographié avec sa femme Jill) se retire de la course à l’investiture présidentielle démocrate de 1988 en 1987

/ . via .)

Alors que je parle aux observateurs passionnés de Biden et à ceux dont la vie a recoupé la sienne au fil des décennies, ce sont les petits actes, souvent à l’abri des regards du public, qui sont si révélateurs sur le nouveau président.

Pour Evan Osnos, auteur du nouveau Joe Biden: American Dreamer, son «Joement» particulier, si vous voulez, est venu lorsque le président Obama a invité son nouvel ailier à jouer au golf dans les premiers jours de leur partenariat.

«C’est plutôt drôle et merveilleux», dit Osnos. «Ils ont joué ensemble et Biden a gagné. Et, selon le récit de Biden, il n’a plus jamais été invité à jouer avec le président.

«Ce que j’aime, c’est qu’il capture la séquence de compétition innée de Biden. Bien qu’il ait pu se sentir un peu incertain de lui-même autour de cette superstar intellectuelle dynamique, il a pris un petit plaisir à pouvoir battre Obama sur le terrain de golf – même s’il n’avait pas été en mesure de le faire lors de la course à la présidentielle.

Aux côtés d’histoires de glissade sur les bancs lors des funérailles d’un pompier et de la résolution de battre le patron sur 18 trous, il y a aussi les discussions d’encouragement, que ce soit à un garçon de 13 ans avec un bégaiement ou à un sénateur qui vient de livrer l’un d’elle. premiers discours. Il y a les appels sincères aux parents dont les enfants ont été tués dans les fusillades à l’école. Il y a le calendrier constamment en retard – en raison de la quasi-impossibilité d’éloigner Biden d’un membre du public avec lequel il se connecte.

(

Joe Biden tient sa fille Ashley tout en prêtant un faux serment d’office du vice-président George Bush

/ AP)

Chaque instant – ces éclairs fragmentaires de caractère – sont un indice de la psyché complexe et étonnamment fluide de Joe Biden, de l’évolution de l’homme qui est devenu le 46e président.

Biden, il est juste de dire, entre dans le bureau ovale après avoir connu une croissance plus personnelle que beaucoup de ses prédécesseurs. Un produit non seulement de ses années (toutes les 78) et d’expériences personnelles formatrices, mais une réflexion personnelle renforcée par les leçons apprises en cours de route.

Pour comprendre l’évolution de Joe – comme pour déchiffrer les anneaux de croissance d’un robuste chêne rouge pennsylvanien dans sa huitième décennie – les Bidenologues soulignent une série de phases clés de la vie.

(

Les Bidens et les Obama

/ .)

Joe Biden a transformé l’assortiment initial de cartes qu’il avait reçu en une main gagnante de manière inattendue. La vie jusqu’en 1972 a été «une période de chance et de succès presque sans entraves lui donnant presque une sorte de réflexion magique sur sa propre capacité à façonner les contours de sa vie», observe Evan Osnos.

Né à Scranton, en Pennsylvanie, une ville de cols bleus en difficulté économique, affectée par un bégaiement infantile débilitant et académiquement décevant, le jeune Biden a néanmoins été capable de tout surmonter pour obtenir son diplôme, établir une carrière en droit et décider de se présenter – à la âge précoce de 29 ans – être sénateur au Delaware.

Contre toute attente, Biden a battu le président sortant populaire pour devenir le sixième plus jeune sénateur américain de l’histoire le 7 novembre 1972.

Avance rapide de moins de six semaines jusqu’au 18 décembre et sa vie a été brisée par le tragique accident de voiture. Suicidaire, il envisagea de renoncer à son siège au Sénat.

Psychologiquement, c’était sa «majorité», dit Osnos. «C’était vraiment comme une période de maturité cosmique, où il a commencé à comprendre en fait que l’univers vous infligerait autant de cruauté qu’il pourrait vous porter chance.

Le centre moral de Biden – cette empathie et ce respect pour les autres – semble avoir été forgé dans sa douleur.

«Il était tellement préoccupé par sa famille, tellement préoccupé par ses enfants, qu’il est devenu Amtrak Joe, comme ils l’appelaient», déclare Steve Levingston, auteur de Barack and Joe: The Making of an Extraordinary Partnership. «Presque tous les soirs, il quittait Washington, prenait le train pour le Delaware [a commute of around 1.5 hours] être avec les enfants et les mettre au lit la nuit. «Au Sénat, beaucoup de gars n’ont pas ce fondement moral.»

Au cours des années suivantes, le Sénat est devenu une sorte de famille de substitution pour Joe Biden; l’institution et sa conviction que les parties peuvent travailler ensemble sont devenues personnelles.

Dans les années 1990, il était une grosse bête dans la chambre et ses comités influents. Certaines des décisions prises à l’époque n’ont pas si bien vieilli: comme la conduite du projet de loi sur la criminalité controversé et punitif de 1994 qui a finalement conduit à une augmentation de la population carcérale. Idem pour le traitement d’Anita Hill, qui a été qualifiée de menteuse et de folle lorsqu’elle a accusé le candidat à la Cour suprême Clarence Thomas de harcèlement sexuel en 1991. Ses allégations ont émergé lors des audiences de confirmation de la Cour suprême présidées par Biden.

«Il faut reconnaître que les années 1990 ont été une période au cours de laquelle il a fait des compromis et des choix qui étaient typiques d’un homme de son temps et de son lieu – c’est-à-dire qu’il était un homme blanc puissant dans les rangs supérieurs du parti démocrate. Ce sont des politiques sur lesquelles il se souviendrait maintenant avec regret », déclare Evan Osnos.

Cette rumination rétrospective sur ces faux pas a fait des années 1990 une période charnière dans la formation du personnage de Biden. Une bonne dose de fierté est cependant restée intacte.

(

Les petits-enfants de Joe Biden, Finnegan, Naomi, Natalie et son fils Beau, siègent au premier rang du Comité national démocrate

/ .)

Lorsque Barack Obama a initialement proposé à Biden le poste de vice-président en 2008, il était apparemment reniflant sur le rôle – le considérant comme une rétrogradation.

Il a fallu à sa femme Jill – une éducatrice qu’il a épousée près de cinq ans après le terrible accident de voiture, qui est depuis lors une force profondément ancrée dans la famille – pour avoir un mot.

Selon Osnos, Jill a dit: «’Sérieusement, tu vas dire non? Vous dites que vous vous êtes lancé dans la politique à propos des droits civils. Vous dites que vous êtes opposé à la guerre en Irak. Vous avez la possibilité d’aider la première présidence noire. Et vous dites non.

«Et il a dit:« Comment vais-je travailler pour quelqu’un, je n’ai jamais eu de patron? »» Et sa réponse à cela était «grandir». »

Biden a apparemment fait exactement cela – et, ce faisant, est devenu une personne plus sérieuse. Moins enclin à l’improvisation en roue libre, plus enclin à s’en tenir au scénario; former une relation étonnamment étroite avec le patron.

«C’étaient des personnages très différents. Joe est un bavard bavard qui ne veut tout simplement pas se taire et est un peu lâche avec ses mots. Et Obama est tout le contraire. Il est réservé, distant et très mesuré dans ce qu’il dit », déclare Steve Levingston. «Ils n’étaient pas un match naturel pour commencer, mais ils sont devenus tout cela – c’est ce qui rend vraiment la relation si extraordinaire.

(

Joe Biden et Barack Obama

/ .)

Bien qu’il semble trop tôt pour évaluer si Biden forgera un niveau similaire de chaleur avec son vice-président Kamala Harris, on pense qu’il veut qu’elle reprenne le même rôle qu’il a joué avec Obama: être la dernière personne dans la pièce quand il fait un décision.

Cela dit, un ancien membre du personnel de la Maison Blanche avait une vision quelque peu différente de la dynamique Obama / Biden. Ils ont dit à Osnos: «La raison pour laquelle ce partenariat a fonctionné est que chacun pensait qu’il était le mentor de l’autre.

Alors que la présidence d’Obama se dirigeait vers la fin de son deuxième mandat, Joe Biden a réfléchi à l’opportunité d’essayer de remplir les chaussures de son patron – et de faire sa troisième tentative de candidature à la présidence.

Mais alors qu’il délibérait, Beau Biden – le fils de trois ans soulevé avec les os cassés de cet accident de 1972, qui a continué à se distinguer dans la politique et l’armée – est mort d’un cancer du cerveau. Il avait 46 ans. Biden était une fois de plus brisé.

«C’était une dernière humiliation par le sort», dit Osnos. «Une partie de ce vieux genre de blague, de manque de sérieux qui faisait partie de son image à Washington pendant un certain temps, qui faisait que les gens ne le prenaient pas très au sérieux, c’était parti.

(

Le président Joe Biden dans le bureau ovale

/ . via .)

«Quelqu’un m’a dit, la mort de Beau Biden a tué pour la dernière fois l’arrogance de Joe Biden. Il est apparu comme ce genre de personne plus réfléchie et sédentaire.

“Il est devenu quelque chose de très grave dans sa vision du monde et les risques que lui posait Donald Trump.”

Osnos poursuit: «La vision de base de Biden est diamétralement opposée à celle de Donald Trump. Le point de vue de Trump sur les affaires humaines est que nous sommes plus ou moins engagés dans une entreprise méchante, brutale et courte.

«Joe Biden, curieusement, a toutes les raisons de croire que s’il le voulait – sur la base de sa propre expérience. Mais son point de vue fondamental est tout à fait différent: à savoir que les êtres humains peuvent avoir des désaccords féroces les uns avec les autres, mais qu’ils peuvent généralement trouver un moyen de rompre le pain s’ils se permettent cette possibilité.

La quantité de pain que Biden pourra rompre dépendra de la mesure dans laquelle il pourra tirer parti des cadeaux de départ de Trump de contrôle du Sénat et d’un parti républicain sous le choc de l’invasion du Capitole. Et s’il peut invoquer chaque once d’intelligence émotionnelle, d’empathie et de positivité infatigable – façonnée à la fois par des moments brutaux et brillants – pour réduire en quelque sorte les gouffres qui séparent l’Amérique.

Il pourrait juste le faire. Tom, le fils de Reds le pompier, note: «Papa a été un républicain dur toute sa vie. La politique n’était pas vraiment un gros sujet dans notre maison, mais chaque fois que le nom de Joe Biden revenait, la seule chose qu’il disait était ‘C’est un très bon homme qui prend grand soin des gens.’ »