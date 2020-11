L’ancien vice-président Joe Biden est le vainqueur prévu de l’élection présidentielle et deviendra par la suite le 46e président des États-Unis le 20 janvier 2021. Cependant, le président sortant Donald Trump a refusé de céder et a déjà poussé les efforts pour contester le résultat de l’élection au tribunal. Au milieu de cette période folle dans le pays, Biden lui-même a apparemment répondu au message de campagne de Trump avec l’un des siens, comme l’a noté Glamour.

Peu de temps après que des médias tels que l’Associated Press et CBS News aient projeté que Biden deviendrait le prochain président, son épouse, le Dr Jill Biden, a publié une photo du couple avec un panneau indiquant: “Dr. & [Vice] Le président Biden Live Here, “avec la future première dame plaçant sa main sur le mot” vice “pour compléter l’image. Elle a sous-titré le cliché avec:” Il sera président de toutes nos familles. “Dans le post, Biden a été vu arborant une casquette qui dit: «Nous venons de le faire. 46. ​​”Bien que le président élu n’ait pas expliqué explicitement si la déclaration était en réponse à Trump et à sa campagne, beaucoup pensent qu’elle est en corrélation directe avec une phrase que le président partage fréquemment,” Make America Great Again “. vous pouvez voir, il est facile de voir pourquoi beaucoup pensent que la casquette de Biden prend apparemment un coup à Trump, car le message sur le chapeau du président élu peut facilement être lu comme un jeu sur le fait qu’il croit que sa victoire a rendu le pays “super encore.”

Le 7 novembre, quelques jours après le jour des élections, plusieurs organes de presse ont projeté que Biden deviendrait le prochain président alors qu’il était prévu de remporter l’État de Pennsylvanie, ce qui l’a poussé à franchir le seuil des 270 collèges électoraux pour gagner. Il a depuis repris d’autres États du champ de bataille tels que l’Arizona et la Géorgie (il convient de noter que la dernière fois qu’un démocrate a remporté l’État de Géorgie, c’était en 1992). Quant à Trump, il a depuis repris des États tels que l’Alaska et la Caroline du Nord, mais il est toujours en deçà de l’électorat.

Pourtant, le président n’a pas encore cédé à cette élection. Au cours des derniers jours, Trump et son équipe se sont engagés à contester le résultat de l’élection devant les tribunaux et ils ont déjà demandé un recomptage dans des États comme le Wisconsin, qui est devenu bleu en 2020 et s’est rendu à Biden. Il a également prétendu à tort qu’il avait remporté l’élection et qu’il y avait eu une «fraude» électorale généralisée (il n’y a aucune preuve pour l’indiquer).