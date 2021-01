J

oe Biden signera une série de décrets au cours de ses premiers jours en tant que président des États-Unis alors qu’il cherche à inverser les politiques de Donald Trump sur des questions allant de l’immigration au changement climatique.

Mercredi avant que Biden n’entre en fonction en tant que 46e président des États-Unis après sa victoire en novembre de l’année dernière.

Dans un effort pour marquer une rupture nette avec l’ère Trump, il prévoit de dévoiler une avalanche de décrets et de lois au cours de ses 10 premiers jours.

Quels décrets signera-t-il?

Biden prévoit de ramener les États-Unis aux accords de Paris sur le climat et à l’accord sur le nucléaire iranien, d’annuler l’interdiction de voyage de Trump contre certains pays à majorité musulmane, de restreindre les expulsions et les saisies dans le cadre de la pandémie et d’instituer un mandat masque sur les propriétés fédérales.

Selon une note diffusée samedi par Ron Klain, nouveau chef de cabinet de Biden à la Maison Blanche, et obtenue par le New York Times, ces actions vont “changer le cours de Covid-19, lutter contre le changement climatique, promouvoir l’équité raciale et soutenir d’autres personnes mal desservies. et reconstruire notre économie de manière à renforcer l’épine dorsale de ce pays: les travailleurs et travailleuses qui ont bâti notre nation.

Il a également promis en décembre qu’il ferait du retour à l’école des enfants une «priorité nationale».

«Bien que les objectifs politiques de ces actions exécutives soient audacieux, je veux être clair: la théorie juridique qui les sous-tend est bien fondée et représente le rétablissement d’un rôle constitutionnel approprié pour le président.»

Le mémo intervient après que le joueur de 78 ans a déclaré qu’il ferait pression pour un paquet de 1,9 billion de dollars de mesures de relance économique et de soulagement des coronavirus et qu’il avait promis l’année dernière de vacciner 100 millions d’Américains au cours de ses 100 premiers jours.

Que fera-t-il le premier jour de son mandat?

Le premier jour, Biden devrait envoyer une facture d’immigration au Congrès.

Il avait auparavant fait campagne sur la voie de la citoyenneté pour les quelque 11 millions de personnes vivant illégalement aux États-Unis, mais on ne savait pas à quelle vitesse il agirait tout en luttant contre d’autres priorités, notamment la pandémie et l’économie.

En cas de succès, la législation serait le plus grand pas en avant vers l’octroi illégal d’un statut aux personnes dans le pays depuis que le président Ronald Reagan a accordé l’amnistie à près de 3 millions de personnes en 1986.

Que fera-t-il le deuxième jour de son mandat?

D’autres actions comprennent la prolongation de la pause sur les paiements de prêts étudiants et les actions destinées à empêcher les expulsions et les saisies pour ceux qui luttent pendant la pandémie.

Jeudi, deuxième jour du mandat du nouveau président, M. Biden signera des ordres liés à l’épidémie de Covid-19 visant à rouvrir les écoles et les entreprises et à développer les tests de virus, a déclaré M. Klain.

Le lendemain, des mesures seront prises pour apporter une aide économique à ceux qui souffrent des coûts économiques de la pandémie.

La semaine suivante, a déclaré M. Klain, M. Biden prendrait des mesures supplémentaires concernant la réforme de la justice pénale, le changement climatique et l’immigration – y compris une directive visant à accélérer le regroupement des familles séparées à la frontière américano-mexicaine dans le cadre de la politique de M. Trump.

D’autres actions seront ajoutées, a déclaré M. Klain, une fois qu’elles auront clarifié l’examen juridique.