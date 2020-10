Au cours du deuxième et dernier débat présidentiel jusqu’aux élections du 3 novembre, les téléspectateurs ont eu beaucoup de réflexions à diffuser sur les réseaux sociaux des deux côtés. Cependant, le candidat démocrate Joe Biden a vérifié sa montre pendant le débat et a suscité l’indignation des Américains. Les utilisateurs des médias sociaux se sont immédiatement tournés vers Twitter, y compris Donald Trump Jr., pour critiquer l’ancien vice-président pour ses actions.

Trump Jr. a écrit sur Twitter: “Si vous regardez votre montre dans un débat, vous vous faites bousculer. Joe était simplement recherché. Il est fatigué. Si Joe n’a pas l’énergie pour 90 minutes, comment pourrait-il peut-être diriger le pays ??? “

Le débat qui a eu lieu à Nashville, Tennessee, était le deuxième et dernier débat avant les élections du 3 novembre. Ceux qui ont écouté le premier ont estimé que celui-ci se déroulait beaucoup plus facilement car il semblait y avoir plus de contrôle sur les deux candidats avec coupure des micros une fois que ce n’était pas leur tour de parler. Le débat a été modéré par la correspondante de NBC à la Maison Blanche, Kristen Welker, et a été félicité par les républicains et les démocrates pour la façon dont elle a fait en sorte que tout se passe bien.

Bien que les choses aient apparemment mieux fonctionné que la précédente, il y avait encore beaucoup d’opinions soutenant et dénigrant les deux côtés. Alors que plusieurs ont suivi Trump Jr.en critiquant Biden pour avoir vérifié sa montre, il y avait beaucoup de ceux qui sont venus à sa défense. En plus de cela, les gens ont créé des théories sur les raisons pour lesquelles il l’a vérifié et remis en question qu’il s’agissait d’une montre ordinaire ou d’une montre numérique ou même d’une montre Apple. Des photos de cette soirée, en particulier lorsque Biden embrassait sa femme Jill Biden, montraient que la montre qu’il portait n’était en fait qu’une montre ordinaire.

(Photo: Kevin Dietsch, .)

Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de réactions soutenant et humiliant Biden.

Diapo 1

Trump Jr. avait ses pensées et plusieurs semblaient suivre. Un certain nombre d’Américains ont estimé que Biden était juste prêt à rentrer chez lui parce qu’il était fatigué.

Si vous regardez votre montre dans un débat, vous vous faites écraser. Joe était juste recherché de là. Il est fatigué. Si Joe n’a pas l’énergie nécessaire pour passer 90 minutes, comment pourrait-il diriger le pays ??? pic.twitter.com/wSKK9l7aT3 – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 23 octobre 2020

Joe Biden vérifie sa montre. Il est temps de retourner au sous-sol. # Débats2020 pic.twitter.com/sKxBnaQ8nU – America Rising (@AmericaRising) 23 octobre 2020

Diapo 2

Les blagues ont continué sur le fait qu’il était passé son heure de coucher. Bien qu’il soit un peu tard, d’autres ont dit que c’était vers la fin du débat et que cela ne devrait pas avoir d’importance s’il regarde sa montre.

L’heure du coucher était passée. – TheDonald.win (@thedonalddotwin) 23 octobre 2020

Il comptait les minutes pour rentrer chez lui, prendre son bain, mettre ses jammies et passer la nuit. – Scott Spencer (@ suspencer50) 23 octobre 2020

Diapositive 3

D’autres ont créé des théories sur ce qu’il pourrait envisager. Des débats ont éclaté sur le fait de savoir s’il regardait une montre normale, une montre numérique ou même une montre Apple.

pic.twitter.com/uxUGQnwgiM – Count – TheCount.com ™ (@THECOUNTnews) 23 octobre 2020

Ce serait intéressant de voir s’il s’agissait d’une Apple Watch. S’il le vérifiait souvent, cela aurait pu être des SMS. – David Chavez (@WataStrangeLife) 23 octobre 2020

Diapositive 4

La spéculation a continué. D’autres ont plaisanté sur la disparition de ses médicaments.

Aucun homme ne regarde sa montre comme ça pour voir l’heure, il y a autre chose qu’il fait là-bas. – Excalibur (@ AnthonyCassand2) 23 octobre 2020

Ses médicaments ont disparu il y a dix minutes !! pic.twitter.com/voh649B9mL – Alan Dotts (@alandotts) 23 octobre 2020

Diapositive 5

Alors que plusieurs ont rapidement assumé ou critiqué Biden, il y en a eu beaucoup d’autres qui ont pris sa défense. Une personne qui a même admis être un partisan de Donald Trump, a déclaré qu’il était ridicule d’être critiqué pour cela parce que le modérateur avait mentionné que le débat touchait à sa fin.

C’est une histoire stupide. Le modérateur a mentionné que le temps était presque écoulé puis il a immédiatement jeté un coup d’œil à sa montre. Je suis pro Trump mais c’est stupide. – Josh Drake (@ joshdrake427) 23 octobre 2020

Il vérifiait combien il allait devoir écouter encore plus de conneries de ce type – Dwight K Trump (@MAchomlishments) 23 octobre 2020

Diapositive 6

Alors que plusieurs ont critiqué le candidat démocrate, d’autres ont critiqué Trump et Trump Jr. tout en défendant Biden. À l’appui de Biden, ils ont convenu de vérifier également leurs montres.

DJT est épuisant, j’aurais vérifié ma montre toutes les 30 secondes. En outre, l’Amérique est épuisée par le président du Chaos et vote en conséquence. – RAY🌞 (@ R05812243) 23 octobre 2020

Bush a vérifié sa montre lors d’une mairie pendant que les électeurs posaient des questions, sinon cela n’aurait pas eu d’importance. et il était aggravé par des choses comme ne pas savoir ce qu’était un scanner d’épicerie. – Lauren (@sequinpants) 23 octobre 2020

Diapositive 7

Un utilisateur a accusé Trump de parler à nouveau trop longtemps. Après le premier débat, Trump a reçu beaucoup de réactions négatives pour avoir parlé de Biden et avoir parlé alors qu’il n’aurait pas dû.

Quand quelqu’un est aussi épuisant en tant que personne et que vous devez rester là à l’écouter vous mentir et vous calomnier, c’est pire. J’aurais aussi vérifié ma montre. De plus, Trump avait trop parlé de son temps, ENCORE donc je suis sûr que cela avait peut-être quelque chose à voir avec ça. – Samantha (@__doll_face) 23 octobre 2020

ce n’était rien comme ce moment Bush. comme vous l’avez dit, Bush s’ennuyait des questions. Biden vient de vérifier l’heure immédiatement après que le modérateur l’ait mentionné. – Bob Sacamano (@BobSachemano) 23 octobre 2020

Diapositive 8

Pour défendre Biden, une personne a déclaré que les démocrates vérifiaient leurs montres depuis quatre ans. Il y avait également beaucoup plus de tweets à l’appui.

Beaucoup d’entre nous regardent nos montres depuis quatre ans. – TC McCourt (@TCRMcCourt) 23 octobre 2020

Un peu stupide. Il voulait savoir combien de temps il lui restait pour entendre des mensonges trompeurs. – Ronnie (@ Ronnie1070) 23 octobre 2020

