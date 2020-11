Après une saison électorale longue et difficile, la course entre le président Donald Trump et l’ancien vice-président Joe Biden a été officiellement déclenchée. À la suite des élections du 3 novembre, Biden a été élu pour devenir le 46e président des États-Unis, comme Associated Press et CBS News l’ont projeté samedi matin après que la Pennsylvanie ait été appelée à la vice-présidence, le poussant à dépasser le seuil requis de 270 voix électorales. . Ce processus électoral a vu un nombre record d’Américains voter malgré le fait qu’il soit intervenu au milieu de la pandémie de coronavirus. Les élections se sont déroulées au fil du temps, de nombreux États du champ de bataille, notamment le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie, remportés par Biden à des marges incroyablement serrées. Alors que Biden est le vainqueur prévu de l’élection, Trump a déjà déclaré que lui et sa campagne contesteraient bon nombre de ces résultats en demandant un recomptage ou en contestant la décision devant le tribunal.

Le 20 janvier 2021, Biden deviendra le prochain président après les 270 votes des collèges électoraux nécessaires pour gagner. Au moment de son investiture en janvier, Biden aura 78 ans, ce qui en fait la personne la plus âgée à être élue à la présidence. Non seulement le président élu marquera l’histoire lors de son investiture, mais son colistier, la sénatrice californienne Kamala Harris, marquera également l’histoire en tant que première femme à être vice-présidente des États-Unis et première femme de couleur à détenir la position.

JOE BIDEN DÉFAITE LE PRÉSIDENT DONALD TRUMP L’Associated Press déclare Joe Biden le gagnant d’une campagne exténuante pour la présidence américaine. Il dirigera une nation polarisée à travers une collision historique de crises sanitaires, économiques et sociales. #APracecall pic.twitter.com/lInwqjX3PB – The Associated Press (@AP) 7 novembre 2020

Maintenant que Biden a été élu à la présidence, il a naturellement beaucoup de travail à faire pour mettre en place son administration. Selon l’Associated Press, le président élu devra nommer plus de 4 000 personnes politiques à son administration, dont 1 200 qui auront besoin de la confirmation du Sénat, conformément au Partenariat pour la fonction publique. Chris Lu, directeur exécutif de la transition de l’ancien président Barack Obama en 2008, a déclaré que de nombreux postes vacants devront être pourvus dans des départements qui seront cruciaux pour faire face à la position de l’Amérique dans le monde et à la crise climatique.

“Il y a beaucoup d’expertise qui vient de disparaître – en particulier, quand vous regardez des endroits comme le département d’État et l’éviscération du service extérieur ou, vous savez, dans des agences climatiques comme l’EPA ou l’Intérieur”, a déclaré Lu. les plus grandes priorités seront de lutter contre la pandémie de coronavirus.

Selon des personnes impliquées dans la planification de la transition (qui ont parlé à AP sous couvert d’anonymat), Biden envisagerait des annonces rapides pour les choix du Cabinet qui seraient essentiels pour résoudre la crise sanitaire actuelle. Ces rôles incluent les dirigeants du département du Trésor (afin de stimuler les négociations de relance), le département de la santé et des services sociaux et le directeur du Conseil économique national.

L’Associated Press a noté qu’il y avait un certain nombre de personnes que Biden envisage pour diverses nominations dans son administration, y compris le sénateur Tammy Duckworth, la représentante Karen Bass et l’ancien maire de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg.