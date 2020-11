Samedi, l’Associated Press et d’autres organes de presse ont projeté que Joe Biden avait remporté l’élection présidentielle de 2020 et deviendrait le nouveau président des États-Unis. Une des raisons pour lesquelles de nombreux partisans étaient heureux d’entendre cette nouvelle est qu’ils pensent que Biden pourrait enfin sortir de l’impasse du Congrès américain sur un projet de loi de relance. Grâce aux plans politiques de Biden, nous avons une idée assez claire de ce à quoi un plan de relance pourrait ressembler sous sa présidence.

Biden hérite d’une situation tendue en tant que président, avec la pandémie de coronavirus qui fait rage et la récession économique qui s’aggrave. De nombreux experts estiment qu’un autre plan de relance majeur est nécessaire, mais la Maison Blanche et le Congrès sont au point mort dans les négociations depuis mai. Avec de nouveaux visages au Congrès et un nouveau président à la Maison Blanche, les négociations pourraient enfin aboutir, bien que ces nouveaux responsables ne prêtent serment que le 20 janvier 2021.

Il y a toujours une chance que le Congrès et l’administration Trump parviennent à un accord avant cela, bien que certains analystes aient mis en doute cette théorie. Selon un rapport de CBS News, la campagne Trump a l’intention de continuer à mener des batailles juridiques sur l’élection, affirmant qu’il y avait eu une fraude électorale généralisée sans aucune preuve claire.

Ces actions pourraient prendre le temps que Trump utiliserait autrement pour un contrôle de relance, bien qu’il n’y ait aucune garantie. Si tel est le cas, voici un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler un plan de relance sous le président Biden.

Vérification du stimulus

Le plan de Biden comprendrait un autre paiement d’impact économique, ou chèque de relance, envoyé directement aux contribuables américains éligibles. Selon un rapport de CNET, Biden semble être en faveur du même chèque de 1200 $ inclus dans la loi CARES et dans d’autres propositions plus récentes. Il n’est pas clair s’il soutient les lignes directrices d’éligibilité proposées dans la loi HEROES des démocrates, dans la loi HEALS des républicains ou dans une structure différente.

Quoi qu’il en soit, aucune des propositions n’a beaucoup varié sur le test de relance lui-même. En tant que président, Biden n’aurait qu’un rôle à jouer dans la signature du projet de loi, et non dans la révision majeure de celui-ci.

Chômage

Étonnamment, le plan de Biden n’aborde pas la question du chômage, bien que cela ait été l’un des problèmes les plus importants pour les démocrates au Congrès. Cependant, il est peu probable que Biden s’appuie sur des décrets comme celui que Trump a utilisé en août, détournant les fonds de secours d’urgence de la FEMA vers des contrôles de chômage temporaires. On ne sait pas quel côté Biden soutiendrait dans la question des augmentations du chômage.

Sécurité sociale

Contrairement à la loi CARES et aux propositions de relance plus récentes, le plan de Biden comprendrait un coup de pouce à la sécurité sociale. Il ajouterait 200 dollars par mois aux bénéficiaires de la sécurité sociale en tant que mesure d’urgence pour les aider à traverser la pandémie de coronavirus. On ne sait pas si l’une ou l’autre des parties s’opposerait à ce programme.

Pardon de prêt étudiant

Le plan de Biden prolongerait l’abstention des prêts étudiants fédéraux, mais il ne traite pas de l’idée d’annuler complètement ces prêts. La loi CARES a suspendu les paiements de prêts étudiants fédéraux lorsque la pandémie a frappé pour la première fois, et Trump a finalement prolongé cette abstention jusqu’à la fin de 2020. Le plan de Biden la prolongerait encore plus, au moins jusqu’en septembre 2021.

Autres programmes

D’autres programmes dans le plan de Biden comprennent plus d’argent d’urgence pour les petites entreprises, des congés de maladie d’urgence pour tous les travailleurs, un nouveau financement de la prévention des coronavirus pour les gouvernements des États et une couverture généralisée pour le test COVID-19, le traitement et éventuellement un vaccin, lorsqu’il est prêt.

L’attente

Le plan de Biden n’est pas complètement étoffé, mais le vrai problème avec lui est l’attente avant qu’il puisse être adopté. En supposant que les prévisions selon lesquelles Biden a remporté les élections sont correctes, il ne pourra pas commencer à agir avant le 21 janvier 2021, et la situation avec la pandémie et l’économie pourrait changer considérablement avant cette date. Le plan de Biden peut être clairsemé afin qu’il puisse rester flexible pour cette situation.

