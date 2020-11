Joe Biden a célébré sa victoire projetée à l’élection présidentielle de 2020 samedi soir à Wilmington, Delaware. Alors que tous les yeux étaient rivés sur lui grâce à la couverture mondiale de son discours, Twitter s’est concentré sur un moment particulier. En fait, ce n’était même pas un moment dans le discours de Biden lui-même. Dans les premières secondes, il est apparu pour la foule, qui était socialement distante et dans des véhicules.

Lorsque le président élu de 77 ans est entré sur scène, il a décidé de faire du jogging via une rampe d’entrée. Cette entrée enthousiaste et rapide était un matériau de meme instantané, et Twitter n’a pas déçu. Les utilisateurs ont doublé la chanson d’entrée utilisée (“We Take Care of Our Own” de Bruce Springsteen) avec des chansons à thème de la WWE, des morceaux de hip-hop et plus encore. Faites défiler pour voir certains des meilleurs mèmes du moment viral.

“ Stone Cold ” chanson thème de la WWE de Steve Austin

BAH A VU QUE C’EST LA MUSIQUE DE BIDEN !!! pic.twitter.com/PoCK162czp – Kane Pitman (@KanePitman) 8 novembre 2020

Le choix de la chanson préférée pour beaucoup était la chanson thème de la légende de la WWE “Stone Cold” Steve Austin, composée par Jim Johnston. De nombreux utilisateurs de Twitter ont ajouté l’instrument “rugueux et dur” à la grande entrée de Biden, un effet sonore en verre brisé et tout.

Chanson du thème de la WWE d’Ultimate Warrior

Joe Biden en courant vers la chanson thème Ultimate Warrior 😂 pic.twitter.com/mc3ydcDi4I – Randy Cruz (@randyjcruz) 8 novembre 2020

Beaucoup d’autres ont également utilisé le thème WWE d’Ultimate Warrior, que Johnston a également composé. C’était un choix judicieux, étant le guerrier, de son vrai nom James Brian Hellwig, qui courait sur le ring pendant qu’il jouait.

John Cena et Tha Trademarc “The Time Is Now”

pic.twitter.com/PqVuboV6Fy – Pete Dagareen (@PDagareen) 8 novembre 2020

John Cena a utilisé sa propre chanson de rap, une collaboration avec The Trademarc, comme chanson thème de la WWE pendant des années. Il a été largement utilisé dans les mèmes centrés sur Cena ces dernières années, c’était donc un autre choix populaire des téléspectateurs.

‘FDT’ de YG

Damn Joe pic.twitter.com/g4qCwtUmq9 – M. Kelce (@captbeardguy) 8 novembre 2020

La chanson rap de 2016 de YG “FDT”, qui signifie “F— Donald Trump”, était une chanson de protestation contre la course présidentielle initiale de Trump et elle a également été largement jouée par les partisans de Biden à la suite de la victoire. Le doublage de l’entrée de Biden était amusant pour beaucoup, car ils ne pouvaient pas imaginer que le président élu embrassait lui-même la piste explicite.

“Je vais voler maintenant” de Bill Conti

La Pennsylvanie l’a fermé pour Joe Biden, donc c’est tout à fait approprié. pic.twitter.com/YOo09RzfPF – Tomer Azarly (@TomerAzarly) 8 novembre 2020

“Gonna Fly Now” de Bill Conti, mieux connu comme la chanson thème du film de 1976 Sylvester Stallone Rocky. Cet utilisateur a choisi la piste en raison de ses liens avec Philadelphie; un choix approprié parce que Biden a décroché la présidence en raison des votes par correspondance envoyés par les électeurs de la ville.

«Plug Walk» de Rich the Kid

pic.twitter.com/ATnOG6K4Ur – Austin Sawyer (@_austinsawyer) 8 novembre 2020

Cet utilisateur a choisi «Plug Walk» de Rich the Kid, un morceau populaire de hip-hop de 2018. Il a également été utilisé dans de nombreux mèmes à l’époque, c’était donc un autre choix de premier choix pour la tendance Twitter.

