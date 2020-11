L’ancien vice-président Joe Biden a envoyé un message public à tous les Américains samedi après que l’Associated Press et d’autres organes de presse l’aient projeté comme le vainqueur de l’élection présidentielle de 2020. Bien qu’il y ait encore plus de votes à compter et de processus juridiques à suivre, Biden est très probablement le nouveau président élu des États-Unis, et son message était un appel à l’unité dans les semaines à venir.

“Je suis honoré et touché par la confiance que le peuple américain a placée en moi et en le vice-président élu Harris”, a écrit Biden. “Face à des obstacles sans précédent, un nombre record d’Américains a voté. Prouvant une fois de plus que la démocratie bat profondément au cœur de l’Amérique. La campagne étant terminée, il est temps de mettre la colère et la rhétorique dure derrière nous et de se rassembler comme Une nation. Il est temps pour l’Amérique de s’unir. Et de guérir. Nous sommes les États-Unis d’Amérique. Et nous ne pouvons rien faire si nous le faisons ensemble. “

INBOX: La première déclaration du président élu @JoeBiden. pic.twitter.com/YWMT24Kgjn – Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) 7 novembre 2020

Le message de Biden a été publié sur son site Web et est allé sur sa liste de diffusion, et il a également fait son chemin dans les médias sociaux. De nombreux commentateurs ont été reconnaissants pour son calme, même ton ton, car l’élection reste un sujet de division pour les Américains partout dans le monde.

Pendant ce temps, l’adversaire de Biden, le président Donald Trump, a critiqué la campagne de Biden et les médias qui l’ont projeté comme le vainqueur de la course. Le message de Trump était plein d’accusations et de claismes de fraude électorale, le tout sans aucune preuve.

“Seule une partie engagée dans des actes répréhensibles garderait illégalement les observateurs hors de la salle d’audience – puis se battrait devant le tribunal pour bloquer leur accès”, a-t-il affirmé. “Alors que cache Biden? Je ne me reposerai pas tant que le peuple américain n’aura pas obtenu le décompte honnête qu’il mérite et que la démocratie exige.”

Pourtant, les actions en justice que la campagne Trump poursuit pour demander des recomptages et contester le dépouillement des votes dans divers États seront menées, et le reste des votes sera compté. Pour gagner, les candidats ont besoin d’un minimum de 270 voix dans le collège électoral, et lorsque Biden a été compté comme vainqueur dans cet État, il a atteint un total de 273 dans la projection de CBS News.

Le plan de Biden pour la présidence se concentre fortement sur la pandémie de coronavirus, à laquelle il pense pouvoir lutter plus efficacement que son prédécesseur. Selon l’AP, Biden promet “une grande réponse du gouvernement, semblable à ce que Franklin D. Roosevelt a supervisé avec le New Deal pendant la dépression des années 1930”. Sa capacité à adopter un plan de cette envergure dépend en grande partie de la coopération du Sénat américain, qui n’a toujours pas de vainqueur prévu pour le parti majoritaire.