La première commande signée par M. Biden était liée à la pandémie de coronavirus. Il a également signé un ordre de réintégrer les États-Unis dans l’accord de Paris sur le climat.

Alors que son prédécesseur Donald Trump a brisé la pratique de longue date en sautant l’investiture de M. Biden, il a suivi une tradition et laissé une lettre pour le nouveau président.

M. Biden a déclaré que M. Trump lui avait laissé une lettre «très généreuse», mais a ajouté qu’il n’en révélerait pas le contenu tant qu’il n’aurait pas eu la chance de parler avec son prédécesseur.

Joe Biden entre pour la première fois à la Maison Blanche en tant que président

Auparavant, M. Biden avait déclaré que «la démocratie avait prévalu» après avoir prêté serment en tant que président.

Il a prêté serment dans un capitole américain qui avait été battu par un siège insurrectionnel deux semaines plus tôt. La cérémonie s’est déroulée dans un contexte de sécurité renforcée et sans foule en raison de la pandémie.

Au lieu de cela, M. Biden a regardé plus de 200000 drapeaux américains plantés sur le National Mall pour symboliser ceux qui ne pouvaient pas y assister en personne.

M. Biden a déclaré: «La volonté du peuple a été entendue et la volonté du peuple a été prise en compte. Nous avons appris à nouveau que la démocratie est précieuse et que la démocratie est fragile.

Inauguration Day 2021 – En images

Joe Biden est assermenté en tant que président américain lors de son investiture sur le front ouest de la capitale américaine

Kamala Harris est assermentée en tant que vice-présidente des États-Unis alors que son épouse Doug Emhoff tient une bible lors de l’inauguration de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis sur le front ouest du Capitole américain à Washington

Le président Joe Biden signe trois documents, dont une déclaration d’inauguration, des nominations au cabinet et des nominations au sous-cabinet dans la salle du président au Capitole américain après la cérémonie d’inauguration

Lady Gaga arrive pour chanter l’hymne national lors de l’inauguration de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis sur le front ouest du Capitole américain à Washington

Jennifer Lopez effectue lors de l’inauguration de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis sur le front ouest du Capitole américain à Washington

Le président élu américain Joe Biden et Jill Biden arrivent à l’inauguration de Biden sur le front ouest du Capitole américain

La vice-présidente élue Kamala Harris salue l’ancien président américain Barack Obama avant l’investiture de Joe Biden

Doug Emhoff, le vice-président élu américain Kamala Harris, Jill Biden et le président élu Joe Biden saluent à leur arrivée sur le front est du Capitole américain pour l’inauguration

La vice-présidente élue américaine Kamala Harris et son mari Doug Emhoff

L’ancien président américain Barack Obama et Michelle Obama lors de l’inauguration du président élu américain Joe Biden

Le président élu Joe Biden et sa femme Jill Biden arrivent

L’ancien président américain George W. Bush et Laura Bush arrivent à l’investiture du président élu américain Joe Biden

L’ancien président américain Bill Clinton et son épouse Hillary Clinton arrivent avant l’investiture de Joe Biden en tant que 46e président des États-Unis

Lady Gaga arrive à l’inauguration du président élu américain Joe Biden o

La vice-présidente élue Kamala Harris (à droite) et son mari Doug Emhoff (à gauche) assistent à des services à la cathédrale Saint-Matthieu l’Apôtre

Le président élu américain Joe Biden et la première dame Jill Biden assistent à la messe à la cathédrale Saint-Matthieu l’Apôtre à Washington, DC,

Joe Biden

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, à gauche, et son mari Paul Pelosi assistent à la messe à la cathédrale Saint-Matthieu l’apôtre lors des cérémonies du jour de l’inauguration

L’ancien Yankee de New York Alex Rodriguez arrive à l’inauguration du président élu américain Joe Biden

Le cortège du vice-président américain Mike Pence arrive au Capitole américain pour l’inauguration du président élu Joe Biden et du vice-président élu Kamala Harris

Le président sortant Donald Trump et la première dame Melania Trump arrivent sur Marine One avant de monter à bord d’Air Force One à Andrews Air Force Base

Deux Marines américains prennent position sur le front ouest du Capitole américain alors que les préparatifs sont effectués avant la 59e cérémonie d’inauguration du président élu Joe Biden et du vice-président élu Kamala Harris à Washington, DC

Marine One vole par le Washington Monument sur son chemin vers la Maison Blanche à Washington, DC

Les drapeaux américains sont visibles tôt le matin alors que les préparatifs se poursuivent pour l’investiture du président élu américain Joe Biden

. via .

Un orchestre militaire arrive au Capitole américain tôt le matin avant l’investiture du président élu américain Joe Biden

Des sièges socialement distants sont visibles sur le front ouest du Capitole avant l’investiture présidentielle de Joe Biden à Washington

Des préparatifs sont faits à Joint Base Andrews dans le Maryland pour le départ du président américain sortant Donald Trump

Un jumbotron est vu avant l’investiture du président élu américain Joe Biden

Le diagramme montre qui s’assiéra où pendant la cérémonie d’inauguration

Des drapeaux américains représentant ceux qui n’ont pas pu assister à l’inauguration en raison de Covid-19, flottent dans le vent au Mall avant l’inauguration du président élu américain Joe Biden à Washington, DC

. via .

Garth Brooks effectue

Amanda Gorman récite un poème

Le président américain Joe Biden embrasse sa femme, le Dr Jill Biden après avoir prêté serment en tant que président, sous le regard de leurs enfants Hunter Biden et Ashley Biden

Une vue générale du Capitole lors de l’inauguration de Joe Biden

«À cette heure, mes amis, la démocratie a prévalu. C’est le jour de l’Amérique. C’est le jour de la démocratie. Une journée d’histoire et d’espoir, de renouveau et de détermination.

L’histoire s’est faite à ses côtés, car Kamala Harris est devenue la première femme à être vice-présidente. L’ancien sénateur américain de Californie est également la première personne noire et la première personne d’origine sud-asiatique élue à la vice-présidence et la femme la plus élevée à avoir jamais servi dans le gouvernement américain.

M. Biden n’a jamais mentionné son prédécesseur, qui a défié la tradition et a quitté la ville avant la cérémonie, mais son discours était une réprimande implicite de M. Trump. Le nouveau président a dénoncé «des mensonges pour le pouvoir et pour le profit» et a été franc sur les défis à venir.

Le principal d’entre eux est la montée du virus qui a fait plus de 400 000 morts aux États-Unis, ainsi que des tensions économiques et une prise en compte nationale de la race.

Biden a déclaré: «Nous avons beaucoup à faire en cet hiver périlleux et des possibilités importantes. Beaucoup à réparer, beaucoup à restaurer, beaucoup à guérir, beaucoup à construire et beaucoup à gagner.

«Peu de gens dans l’histoire de notre pays ont été plus mis au défi ou ont trouvé une période plus difficile ou plus difficile que celle dans laquelle nous sommes maintenant.

L’absence du prédécesseur de M. Biden à la cérémonie inaugurale a souligné le fossé national à guérir.

Mais un trio bipartisan d’anciens présidents – Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama – était là pour assister à la cérémonie de transfert du pouvoir. M. Trump, en attente de son deuxième procès en destitution, se trouvait dans sa station balnéaire de Floride au moment de la prestation de serment.

