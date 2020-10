Un tweet vieux d’un an de Joe Biden concernant la gestion par le président Donald Trump de l’équipe de secours en cas de pandémie et la préparation de son personnel à une éventuelle pandémie a refait surface alors que le pays enregistre un nombre record de cas quotidiens au cours du week-end. Cette fois en 2019 – environ cinq mois avant que COVID-19 ne soit considéré comme une pandémie – Biden a écrit sur Twitter que “nous ne sommes pas préparés pour une pandémie”.

Avance rapide d’une année entière et il semble que Biden ait eu une prévoyance sérieuse alors que la gestion du coronavirus par le pays est remise en question. Biden a appelé Trump pour avoir annulé les progrès réalisés par Barack Obama et lui-même dans la préparation d’une éventuelle pandémie. Il a déclaré que leur objectif était de «renforcer la sécurité sanitaire mondiale». Son tweet a poursuivi en disant que Trump avait abandonné cette philosophie et donc la capacité de “stopper les épidémies avant qu’elles n’atteignent nos côtes”.

Nous ne sommes pas préparés à une pandémie. Trump a annulé les progrès que le président Obama et moi avons faits pour renforcer la sécurité sanitaire mondiale. Nous avons besoin d’un leadership qui renforce la confiance du public, se concentre sur les menaces réelles et mobilise le monde pour arrêter les épidémies avant qu’elles n’atteignent nos côtes. https://t.co/1qqpgayUEX – Joe Biden (@JoeBiden) 25 octobre 2019

Alors que son message devenait viral sur les réseaux sociaux, le candidat à la présidentielle l’a également partagé lui-même et a ajouté ses réflexions actuelles à la question qu’il avait soulevée. “La dure vérité est que cela ne devait pas être si grave.” Dimanche, le pays a comptabilisé plus de 8,69 millions de cas et un nombre croissant de morts qui ne dépasse pas 225 000. Biden a déclaré que Trump était “myope” dans sa manipulation.

Biden continue de partager cet état d’esprit a martelé Trump à la fois sur Twitter et lors de leurs deux débats sur sa gestion du pays pendant l’épidémie de coronavirus. Lors du deuxième débat, Biden a évoqué les affirmations de Trump selon lesquelles le pays aurait dépassé la pandémie d’ici Pâques et a continué de repousser le calendrier. Un de ses tweets dimanche a appelé le président à démissionner des Américains à la suite du chef d’état-major de la Maison Blanche, Mark Meadows, expliquant qu’ils “n’allaient pas contrôler la pandémie”. Le Philadelphia Inquirer a noté que lors d’une réunion avec des médecins de la région de Philadelphie, le Dr Anthony Fauci a partagé ses réflexions sur ce qui pourrait se passer pour le pays, admettant que les masques seront probablement la nouvelle norme plus longtemps que prévu, même en 2022. Il a également déclaré qu’un vaccin pourrait être développé avant la fin de l’année, mais que ce ne sera pas un déploiement rapide chaque fois qu’il sera prêt.