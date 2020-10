Joe Buck remet les pendules à l’heure sur les commentaires que lui et Troy Aikman ont faits au sujet du survol militaire lors du match des Green Bay Packers contre les Tampa Bay Buccaneers dimanche dernier. Le diffuseur Fox Sports, âgé de 51 ans, a parlé de la controverse sur son podcast, Daddy Issues avec l’acteur Oliver Hudson et a déclaré que toute l’épreuve était «ridicule». Il a été rapporté que Buck et Aikman avaient fait des commentaires sur un micro chaud, mais Buck a dit que ce n’était pas le cas.

“Il y a tellement d’aspects différents à cela”, a déclaré Buck. “Ce serait risible si ce n’était pas si frustrant.” Buck a ensuite dit en plaisantant que cela s’était produit parce qu’il “essayait de générer plus de trafic” vers le podcast. Il a ensuite déclaré qu’il n’en avait pas parlé publiquement avant de ne pas vouloir donner «plus de vie» à l’histoire. Buck a ensuite clarifié le rapport selon lequel les commentaires avaient été faits sur un micro chaud.

“Voici ce que les gens n’obtiennent pas. Ils ont dit que c’était un micro chaud, ce n’était pas le cas”, a expliqué Buck. C’était avant notre répétition. Mais cela n’a pas d’importance dans le reportage, car le reportage provient de sites Web qui captent un morceau audio qui a été coupé par quelqu’un le long de la chaîne. “Buck a poursuivi en disant que lui et Aikman répétaient et plaisantaient” pour laisser la pression “avant le début de la diffusion en direct.

Le diffuseur lauréat d’un Emmy Award a ensuite noté qu’il avait la possibilité de parler à l’équipe de production et à d’autres collègues avec des casques, mais le micro de Buck et Aikman sont les seuls à ne faire qu’un. Il a ensuite mentionné que l’équipage avait dîné la veille et avait parlé de politique. En ce qui concerne les opinions politiques de Buck, il se considère au «centre», mais certains membres de l’équipage sont soit à gauche, soit à droite. Et en ce qui concerne la vidéo du survol avec leurs commentaires, Buck a déclaré qu’il pensait que c’était de vieilles images, étant donné qu’ils ne couvraient pas l’hymne national. C’était une photo en direct, mais Buck a déclaré que la vidéo n’appartenait pas à Fox. Il a ensuite expliqué les commentaires d’Aikman à propos du survol.

“Troy dans le micro répète quelque chose qu’il a entendu la nuit précédente d’une personne anonyme de notre équipage disant:” Cette personne se trouve être très à gauche et sous Biden et Harris, cela n’arrivera pas “, a déclaré Buck. “Et Troy répétait ça, regardant le survol. Alors ils ont coupé ça comme il le disait et s’il était comme un fan de Bidden-Harris … Il était à 100% sarcastique répéter dans la personne dans le camion pour l’entendre.” Buck a expliqué son commentaire sur l’argent des contribuables et a déclaré qu’il était sarcastique. Mercredi, Aikman a raconté sa version de l’histoire sur Twitter.

“J’adore un survol mais c’était étrange d’en voir un au-dessus d’un stade presque vide”, a écrit Aikman. «Je suis un patriote indéfectible qui aime ce pays, a toujours respecté notre drapeau, soutenu les hommes et les femmes des forces armées ainsi que ceux en uniforme qui servent et protègent et que quiconque suggère le contraire ne me connaît pas, mes convictions ou ce que j’ai défendu toute ma vie. “