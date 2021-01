Exclusif

Après s’être senti repoussé par Donald Trump, Joe exotiquepasse officiellement au prochain POTUS … et garde la foi que Président Biden accordera sa liberté.

TMZ a obtenu des courriels que Joe a envoyés à son équipe depuis la prison, dans lesquels il exprime l’espoir que la nouvelle administration obtiendra une grâce … après avoir échoué à faire la liste de dernière minute de Trump.

Exotic dit qu’il a plus confiance en Biden en ce qui concerne la justice pénale et la réforme pénitentiaire, et affirme avoir regardé une émission spéciale sur VP Kamala Harris … l’amenant à croire qu’elle peut «aider à éliminer la corruption au sein du DOJ et d’autres agences».

Quant à ses sentiments à propos de Trump … Exotic dit qu’il l’a toujours apprécié pour être un tireur direct et ne jamais reculer, mais tout a changé après le 6 janvier.

Exotic éprouve du dédain pour Trump, dit-il en partie parce que 45 personnes ont fini par se cacher à la Maison Blanche après l’émeute … ne jamais dire un mot sur le les gens qui sont morts.

Pour faire court … il semble que Joe soit désormais entièrement pro-Joe, et prétend même dans ses e-mails avoir de nouvelles preuves dans son cas qu’il espère que l’administration Biden prendra en considération.

Comme nous l’avons rapporté … Exotic prétend qu’il était “trop ​​gay” pour jamais recevoir un pardon de Trump en premier lieu. Biden, d’autre part, a publié un décret exécutif radical le premier jour de son mandat pour protéger les personnes LGBTQ + contre la discrimination.