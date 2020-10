T

Le gardien de but d’ottenham, Joe Hart, a rappelé à ses coéquipiers qu’il y avait une grande différence entre dire que vous vouliez gagner quelque chose et le faire réellement.

Hart, qui devrait commencer le match de la Ligue Europa jeudi au Royal Antwerp, faisait partie de l’équipe de Manchester City qui est passée d’étrangers à deux titres de Premier League en trois ans.

Le joueur de 33 ans a également remporté deux Coupes de la Ligue et une FA Cup, et sait que parler d’un bon match ne suffira pas pour gagner aux Spurs un premier trophée depuis 2008.

«Nous allons dans la bonne direction», a déclaré Hart. “José [Mourinho] a hérité d’une bonne équipe et il a fait quelques ajouts judicieux.

«Il y a une grande différence entre dire que vous voulez gagner quelque chose et montrer et croire et faire les bonnes choses pour vous mettre dans la meilleure position pour gagner.

“Là où vous voulez être, c’est quand toutes les finales sont terminées et que la Premier League est terminée, tout le monde peut se regarder et dire que nous n’avons rien laissé là-bas et que nous avons tout jeté dessus.”

Hart a rejoint les Spurs pour un contrat de deux ans en août après l’expiration de son contrat à Burnley et il s’est rapidement imposé devant Paulo Gazzaniga en tant que doublure du capitaine du club Hugo Lloris.

On s’attendait à ce que l’ancien n ° 1 anglais trouve un club où il pourrait être le premier choix, mais dit qu’il a rejoint les Spurs parce qu’il aime l’environnement d’être dans un grand club.

“J’ai envie de football”, a déclaré Hart dans une interview accordée à BBC Sport. «J’ai réalisé que j’adore être au sommet. J’adore être dans un club où vous jouez trois matchs par semaine et si vous ne gagnez pas, c’est un gros problème.

“Je ne suis pas stupide. Cette opportunité n’allait pas se présenter dans un créneau numéro un. Après avoir déterminé ce que Jose voulait de son équipe et ce qu’il pensait pouvoir y apporter, cela correspondait à ce que je pensais. Je ne suis pas venu. pour le secouer. Je suis venu pour améliorer Tottenham. “

Le manager des Spurs, Jose Mourinho, devrait apporter une série de changements pour le match en Belgique – qui se jouera à huis clos après que la Belgique a rétabli l’interdiction des supporters ce week-end – avec Gareth Bale pour commencer, et Carlos Vinicius, Giovani Lo Celso et Serge Aurier également en lice.

Harry Kane devrait être reposé, ayant déjà été directement impliqué dans 13 buts en seulement six matches de championnat cette saison.

Hart, qui faisait partie de l’équipe d’Angleterre lorsque Kane a été appelé pour la première fois en 2015, pense que son nouveau coéquipier des Spurs est “pratiquement irréprochable” en tant que joueur.

“Il a toujours eu cette capacité”, a déclaré Hart.

“J’ai du mal à trouver un défaut avec Harry. Il est absolument brillant. Chaque passe, chaque tir, chaque décision.

(Pratiquement irréprochable: Hart a fait l’éloge de l’ancien collègue anglais Harry Kane / PA)

“Il est un tel joueur d’équipe. Son leadership le fait, ce qui est souvent plus important que de s’exprimer.

“Nous avons vu à quel point il est altruiste. C’est un joueur spécial et j’adore faire partie de la même équipe que lui.”

Mourinho a quitté Eric Dier, Tanguy Ndombele et Japhet Tanganga à Londres, tandis que Paulo Gazzaniga, Gedson Fernandes, Joe Rodon et Danny Rose ne sont pas éligibles en Ligue Europa.

