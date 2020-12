Ils affirment que Joe Jonas et Sophie Turner recherchent un nouveau bébé | Instagram

Il parait, Joe Jonas et Sophie Turner ont abordé leur nouveau stade de parents avec beaucoup d’enthousiasme après avoir reçu leur premier-né le 22 juillet.

Le célèbre couple formé par le chanteur Joe Jonas et l’actrice Sophie Turner Ils se sont tournés vers leur petite fille de quatre mois et semblent tellement apprécier leurs nouveaux rôles qu’ils pensent déjà à une autre grossesse.

Ceci, selon des sources proches du couple qui auraient révélé les intentions de l’ancien membre du célèbre gang britannique, “One Direction“et l’actrice de”Game of Thrones“. Qui dirait?

Même à titre de preuve de ces versions, les informateurs présumés ont souligné que compte tenu de la réduction de leurs projets professionnels en raison de la pandémie, ils profiteraient de ce moment dans leurs agendas pour préparer leur nouvelle incursion dans la parentalité avant la fin de 2020.

Nous ne serions donc pas surpris si des rumeurs sur “grossesse” Ou on pourrait même s’attendre à ce que maintenant le couple décide de partager la nouvelle avec les médias.

Il faut rappeler que depuis qu’ils ont conçu leur première fille, Sophie Turner et Joe Jonas ont maintenu un profil médiatique très bas et pratiquement aucun détail sur la petite fille, dont le visage est inconnu jusqu’à aujourd’hui.

Les nouveaux parents ont cessé d’apparaître à la télévision et sur les réseaux sociaux puisqu’ils consacrent aujourd’hui l’essentiel de leur temps et de leurs efforts à garantir l’intimité et une croissance heureuse pour l’enfant.

Maintenant, tout pourrait indiquer que Jonas et Turner donneraient une compagnie au petit très bientôt “Willa», et ils auraient encore plus de surprises puisqu’ils ont également révélé que leurs projets à long terme seraient d’avoir une« grande famille ».

Même le souvenir “Sansa stark«Le personnage auquel il a donné vie dans la série médiévale serait prêt à abandonner sa carrière artistique prometteuse jusqu’à présent pour poursuivre ses rêves de famille.

Joe et Sophie essaient d’avoir un autre enfant. Ils sont très enthousiastes à l’idée d’agrandir la famille et la vérité est qu’ils aimeraient devenir parents de familles nombreuses.

Ils sont plus proches que jamais et sont incroyablement organisés avec Willa. Joe aide Sophie à s’adapter à sa nouvelle vie de mère et, surtout, à se préparer à un avenir plein d’enfants », a révélé une source au magazine Us Weekly.

Pendant ce temps, le premier bébé des personnages de l’émission bénéficie toujours de toute l’attention que ses parents peuvent lui accorder en ce moment.

Sophie Turner s’est avérée être la mère la plus dévouée et la plus heureuse de sa première fille et a même eu deux tatouages, les initiales J et W, gravées en l’honneur de son mari et de son bébé, Joe et Willa.

Encore récemment, l’histrionique a partagé dans ses histoires une image où apparaît une chaîne dans laquelle est gravée la date de naissance de Willa, Sophie, a partagé l’instantané dans lequel elle a remercié la créatrice Jennifer Fisher pour le détail du pendentif de or avec les nombres 07-22-20, la date de naissance du bébé.

À travers la photo, vous pouvez voir la chaîne suspendue autour du cou de l’hertrionic et une légende avec un message qui dit Merci @Jenniferfisherjewerly.

De la même manière, ils ont également été vus ensemble partageant un beau moment de détente avec leur fille, qu’ils ont promenée dans une poussette recouverte d’une petite couverture.

La nouvelle famille a été surprise il y a à peine un mois lors d’une tournée pour laquelle elle aurait cherché les rues les plus calmes de Los Angeles.